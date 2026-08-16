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Жилье в Монтрё, Швейцария

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дома
6
6 объектов найдено
Дом 5 спален в Territet, Швейцария
Дом 5 спален
Territet, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
$5,52 млн
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Особняк 6 спален в Territet, Швейцария
Особняк 6 спален
Territet, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
$4,78 млн
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Особняк 2 спальни в Territet, Швейцария
Особняк 2 спальни
Territet, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
$4,77 млн
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Вилла 10 комнат в Chernex, Швейцария
Вилла 10 комнат
Chernex, Швейцария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Всего в 10 минутах от центра Монтрё, в престижной деревне Caux, расположена уникальная резид…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Territet, Швейцария
Дом 4 спальни
Territet, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
$5,57 млн
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Вилла в Territet, Швейцария
Вилла
Territet, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
$4,02 млн
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