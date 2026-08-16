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Жилье в Вале, Швейцария

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Crans Montana
3
3 объекта найдено
Вилла в Crans Montana, Швейцария
Вилла
Crans Montana, Швейцария
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Шале на горнолыжном курорте Швейцарии - Кран-Монтана. Идеальная недвижимость как для собс…
$35,73 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Шале 25 комнат в Crans, Швейцария
Шале 25 комнат
Crans, Швейцария
Число комнат 25
Chalet S — Абсолютная вершина альпийской роскоши ✨ 2 500 м² • До 24 гостей • Восточная эл…
Цена по запросу
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Квартира в Crans Montana, Швейцария
Квартира
Crans Montana, Швейцария
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
Шале на горнолыжном курорте Швейцарии - Кран-Монтана. Идеальная недвижимость как для собс…
$36,02 млн
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Параметры недвижимости в Вале, Швейцария

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