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Купить квартиру в Вильнюсский уезд, Литва

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423 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 129 м² 3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 319,000
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 96 м² 2/5 Этаж
€ 349,000
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 53 м² 9/12 Этаж
€ 114,900
2 комнаты были с друзьями ПАНОРАМНЫЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТ 9 ВЫСОКИХ ------------------------------…
Квартира 2 комнатыв Vilkeliskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 12/12 Этаж
€ 95,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 72 м² 7/9 Этаж
€ 155,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Квартира 1 комнатав Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 26 м² 6/6 Этаж
€ 115,000
Жилой квартал жилого дома, созданного для рационального и дальновидного человека в Вилькпе, …
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 50 м² 8/13 Этаж
€ 123,500
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, СВЕТ И ОЖИДАНИЯ ВЫРЕЗАННЫХ 2-Х НОМЕРОВ ( ATSKIRA BIG CART ) BUTAS ПОСЛЕ КА…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 42 м² 1/5 Этаж
€ 189,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 74 м² 5/9 Этаж
€ 159,999
CLMUS 74,16 КВ.М. 3 КОМНАТЫ КАЧЕСТВА КУПИТЬ Подземное парковочное место и два склада продаю…
Квартира 3 комнатыв Tvarkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнатыв Вильнюсский район, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 1 комнатав Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 33 м² 6/12 Этаж
€ 81,900
ПРОДАНО ТЕПЛО И СВЕТ 1 КОМНАТ КУПИТЬ, НА ПУТИ КЭРОЛИНИЧЕСКОГО РЕЙ Аккуратный, яркий, полнос…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 51 м² 8/9 Этаж
€ 120,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Нет никаких компромиссов между тем, чт…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 115,000
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 115,000
SHOWED YOU, NEW SURRANTED 3-THE ROOMS BUY FULL SELL YOUR COMFORTED LIFE! ...................…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 114,500
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 114,500
Квартира 1 комнатав Вильнюс, Литва
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат 34 м² 5/12 Этаж
€ 75,000
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 127,000
YOU ARE A HOUSE OF 2 ROOMS IN STRATEGISLED IN THE PATOGICAL PLACE, IKI HILLION CENTRO 3. The…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 213,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 48 м² 1/6 Этаж
€ 159,000
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 63 м² 4/9 Этаж
€ 115,500
THE LIGHT OF THE CIRCULATED MICRORA, YOU ARE A BOX OF 3-THE IZOLUOTS. Schools, kindergarten…
Квартира 2 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 110,000
IN THE PERSPECTIVE VILLION IN THE WAY, THE NEW SELLATION IS 2 K. BUTAS WITH BALKON. SAFE INV…
Квартира 3 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат 57 м² 3/5 Этаж
€ 150,000
Квартира 1 комнатав Veliucionys, Литва
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат 20 м² 4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 4 комнатыв Вильнюс, Литва
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 59,900

Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва

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