Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Квартиры
Купить квартиру в Вильнюсский уезд, Литва
Вильнюс
346
Укмерге
3
Неменчине
2
Vidiskiai
1
Лентварис
1
Тракай
1
Яшюнай
1
Квартира
Очистить
423 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
76 м²
1/3 Этаж
€ 258,000
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С УБЫЧКОЙ ТЕРАСА ДЛЯ ВЕРТИНАНТОВОГО КАЧЕСТВА И ИСК…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
129 м²
3/4 Этаж
€ 464,000
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 319,000
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
57 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
МЫ В ДОМАШНИХ БАЛАНДАХ 13 D. ОТ 18 ИКИ 19 ВАЛ. РЕГИСТРАЦИЯ НЕОБХОДИМА. 8 620 41959 2 камбай…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
96 м²
2/5 Этаж
€ 349,000
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
53 м²
9/12 Этаж
€ 114,900
2 комнаты были с друзьями ПАНОРАМНЫЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОТ 9 ВЫСОКИХ ------------------------------…
Квартира 2 комнаты
Vilkeliskes, Литва
2 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 94,000
ПРОДАЛ ВАС И ПОЛНЫЕ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В УИЛЬОНЕ! Уютная и очень аккуратная, полностью оборудов…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
50 м²
12/12 Этаж
€ 95,000
Новый жилой дом в Feed - SMILGES. Для первого жилья, пары, семьи, инвестиций – для каждого и…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
72 м²
7/9 Этаж
€ 155,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
26 м²
6/6 Этаж
€ 115,000
Жилой квартал жилого дома, созданного для рационального и дальновидного человека в Вилькпе, …
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
50 м²
8/13 Этаж
€ 123,500
ПРОДАЖА КАЧЕСТВА, СВЕТ И ОЖИДАНИЯ ВЫРЕЗАННЫХ 2-Х НОМЕРОВ ( ATSKIRA BIG CART ) BUTAS ПОСЛЕ КА…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
42 м²
1/5 Этаж
€ 189,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
74 м²
5/9 Этаж
€ 159,999
CLMUS 74,16 КВ.М. 3 КОМНАТЫ КАЧЕСТВА КУПИТЬ Подземное парковочное место и два склада продаю…
Квартира 3 комнаты
Tvarkai, Литва
3 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 3 комнаты
Вильнюсский район, Литва
3 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 167,000
Тихое место Бендоры оснащены уютной и стильной, светлой 3-комнатной квартирой с балконом! ОТ…
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
33 м²
6/12 Этаж
€ 81,900
ПРОДАНО ТЕПЛО И СВЕТ 1 КОМНАТ КУПИТЬ, НА ПУТИ КЭРОЛИНИЧЕСКОГО РЕЙ Аккуратный, яркий, полнос…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
51 м²
8/9 Этаж
€ 120,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Нет никаких компромиссов между тем, чт…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
50 м²
2/3 Этаж
€ 115,000
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
50 м²
2/3 Этаж
€ 115,000
SHOWED YOU, NEW SURRANTED 3-THE ROOMS BUY FULL SELL YOUR COMFORTED LIFE! ...................…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 114,500
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 114,500
Квартира 1 комната
Вильнюс, Литва
1 Количество комнат
34 м²
5/12 Этаж
€ 75,000
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 127,000
YOU ARE A HOUSE OF 2 ROOMS IN STRATEGISLED IN THE PATOGICAL PLACE, IKI HILLION CENTRO 3. The…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 213,500
ВИЛЛ В ГОРОДСКОМ СЕРДЦЕ, САМАСТЕ, НОВОМ АНГЛИЙСКОМ ПРОЕКТЕ ЕЩЕВЫХ „ SAL MONTVILL “ ИНДИЦИРОВ…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
48 м²
1/6 Этаж
€ 159,000
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
63 м²
4/9 Этаж
€ 115,500
THE LIGHT OF THE CIRCULATED MICRORA, YOU ARE A BOX OF 3-THE IZOLUOTS. Schools, kindergarten…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
48 м²
5/5 Этаж
€ 110,000
IN THE PERSPECTIVE VILLION IN THE WAY, THE NEW SELLATION IS 2 K. BUTAS WITH BALKON. SAFE INV…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
57 м²
3/5 Этаж
€ 150,000
Квартира 1 комната
Veliucionys, Литва
1 Количество комнат
20 м²
4/4 Этаж
€ 34,900
ВНИМАНИЕ ВАРИАНА ИНВЕСТИЦИИ -------------------------------------------------- -------------…
Квартира 4 комнаты
Вильнюс, Литва
4 Количество комнат
70 м²
2/2 Этаж
€ 59,900
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
15
Параметры недвижимости в Вильнюсский уезд, Литва
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты