Купить квартиру в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

Квартира 2 комнаты Вильнюс, Литва 2 Количество комнат 41 м² 2/8 Этаж

€ 143,000

2 к. жилье в новом строительном проекте B23 В Новом городе МЫ ОСТАЕМСЯ В ДЕНЬ СРЕДНИХ, УЖЕ …