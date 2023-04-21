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Квартиры в Traku seniunija, Литва

Тракай
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Jovariskes, Литва
Квартира 2 комнаты
Jovariskes, Литва
2 Количество комнат 53 м² 2/2 Этаж
€ 29,500
Всего в 600 м от ангелов в Кальве, в окружении 8 озер ( Пауэр, Аква, Бевардис, Шуллерс, Жак,…
Квартира 3 комнаты в Тракай, Литва
Квартира 3 комнаты
Тракай, Литва
3 Количество комнат 65 м² 4/4 Этаж
€ 159,000

Параметры недвижимости в Traku seniunija, Литва

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