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Купить квартиру в Шяуляйский уезд, Литва

Радвилишкис
5
Шяуляй
5
Науйойи-Акмяне
1
Квартира В архив
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18 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Науйойи-Акмяне, Литва
Квартира 3 спальни
Науйойи-Акмяне, Литва
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 35,000
Parduodamas renovuotas šiltas, funkcionalaus išplanavimo 64,5 kv.m 3-jų kambar…
Квартира 3 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
3 Количество комнат 67 м² 9/9 Этаж
€ 46,900
В РАДВИЛЬСКОМ СЕРДЦЕ, 3 КОМНАТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПАНОРАМА МАЙРОН Г. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Кварт…
Квартира 2 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 45,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 49,90 КВ. М. БУТ С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В ИЗМЕНЕНИИ G., RADVILIC. …
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 39,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 2-КОМНАТНЫЙ ТИП ТИПА ЧЛЕНА В СЕТИ G, В DID BUTO ADVANTAGE: - …
Квартира 3 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 3 комнаты
Радвилишкис, Литва
3 Количество комнат 67 м² 4/5 Этаж
€ 51,900
С БЕЛЫМ ПРОДАНОМ 3 К. BUTAS. РАДВИЛИК В РАДВИДНОСТИ А. Повилян Г. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квартир…
Квартира 4 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 4 комнаты
Радвилишкис, Литва
4 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 66,000
ПОДЕЛИТЬСЯ ERDVUS ПЕРЕВОЗКА 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА УВАЖАЮЩЕМ САЙТЕ МЫ ИМУНИКАЦИЯ G, RADVILIC П…
Квартира 1 комнатав Шяуляй, Литва
Квартира 1 комната
Шяуляй, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/2 Этаж
€ 10,000
28,55 кВ это ПРОДАЖА. М. ОДИН НОМЕР БЫЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Ком…
Квартира 3 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 3 комнаты
Шяуляй, Литва
3 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 81,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, 3 КОМНАТЫ, КУПИТЬ В ГЕРМАХ ВИТАУТО G, В DID ПРЕИМУЩЕСТВО: - …
Квартира 2 комнатыв Aleksandrija, Литва
Квартира 2 комнаты
Aleksandrija, Литва
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 40,000
Легкая 2-комнатная квартира на продажу в Радвилишкис г., Шяй. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Площадь апа…
Квартира 2 комнатыв Lieporiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Lieporiai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 51,000
ВЕТЕР ГОРОДА, ДЕНЬ G. 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО: ✅ Управляйте, но требуйте ремонта,…
Квартира 3 комнатыв Kutiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kutiskiai, Литва
3 Количество комнат 75 м² 3/3 Этаж
€ 37,000
САМОЙ СВЕТ И ПРОЦЕДУРА 3К. BUTAS РАДВИЛИК РАДЖ. CUTEXT, С БЕЛЫМ И БУИТИН ТЕХНИКА ПАТОГИ МЕС…
Квартира 2 комнатыв Paitaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Paitaiciai, Литва
2 Количество комнат 51 м² 8/9 Этаж
€ 56,900
СТРАТЕГИЧЕСКИ ХОРОШЕЕ МЕСТО, АРХИТЕКТИРОВАННОЕ G. 6. БАБО ОЧЕНЬ ТЕПЛО. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Квар…
Квартира 3 комнатыв Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Silgaliskiai, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 38,000
В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = <1 &l…
Квартира 2 комнатыв Радвилишкис, Литва
Квартира 2 комнаты
Радвилишкис, Литва
2 Количество комнат 53 м² 4/12 Этаж
€ 50,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 53 КВ. М. BUTAS IN MAIRON G., RADVILIC. ⋙ ПРЕИМУЩЕСТВО ➜ Квартира в цент…
Квартира 2 комнатыв Linkaiciai, Литва
Квартира 2 комнаты
Linkaiciai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 60,000
ПРОЦЕДУРА 2 НОМЕРА 50,10 КВ. М. BUTAS С БЕЛЫМ И БУТИННЫМ ТЕХНИКОМ В РАДВИЛИКАНСКОЙ РАДВИЛЬНО…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 56 м² 1/4 Этаж
€ 81,300
ПРОДАННЫЕ ПУТЫ, С ТЕРАСА 2 к. КУПИТЬ НА РЫНКАХ, В ИГРЕ GATV Общая площадь квартиры 55,78 кв.…
Квартира 3 комнатыв Pakalniskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Pakalniskiai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 3/5 Этаж
€ 48,000
3-комнатная квартира на продажу в центре города, Каштановая улица, Радвилишкис. Рядом со шко…
Квартира 2 комнатыв Шяуляй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шяуляй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 69,900

Параметры недвижимости в Шяуляйский уезд, Литва

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