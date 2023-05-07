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Дома в Рокишкский район, Литва

Рокишкис
3
6 объектов найдено
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
€ 13,000
Дом в Камаяй, Литва
Дом
Камаяй, Литва
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
€ 22,500
Дом в Simaniskis, Литва
Дом
Simaniskis, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
Дом в Azubaliai, Литва
Дом
Azubaliai, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
€ 29,900
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
Дом в Рокишкис, Литва
Дом
Рокишкис, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
€ 249,000

Параметры недвижимости в Рокишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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