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Литва
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Дома
Дома в Raudondvario seniunija, Литва
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12 объектов найдено
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Дом
Naujieji Bernatoniai, Литва
192 м²
Количество этажей 2
€ 310,000
PRACTICE AND MODERN EQUIPMENT SUBLOCATED HOUSE WITH GARROW. --------------------------------…
Дом
Didvyriai, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 19,990
ТОЛЬКО 5 КИЛОМЕТРОВ ИЗ КУБЕВЫХ ГИБКОСТЕЙ, В ОКНЕ, СОДА С ДОМОМ КОРОБКИ ! Под домом большой п…
Дом
Upyte, Литва
115 м²
Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Upyte, Литва
96 м²
Количество этажей 2
€ 144,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Upyte, Литва
112 м²
Количество этажей 2
€ 164,999
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Upyte, Литва
115 м²
Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2023 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В РОМАНЕ. = = = = = = = = = = = = = =…
Дом
Didvyriai, Литва
90 м²
Количество этажей 1
€ 149,500
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И БЛОКИРОВАННЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ + КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСН…
Дом
Didvyriai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 134,900
НОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ КЛАССА В СОКРАЩЕНИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ВЫСОКОЙ К…
Дом
Silelis, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 149,000
ОДЕЖДА ДВА КОТЕНДА В ЗАКРЫТИИ КАРТЫ, РОМАЙН! _______________________________________________…
Дом
Upyte, Литва
115 м²
Количество этажей 2
€ 174,900
ГОДЫ 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + CLASS HOUSE В РОМАНИИ. ================== 115,2…
Дом
Upyte, Литва
112 м²
Количество этажей 2
€ 164,999
ПРОДАЕТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА 2022 ГОДА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ДОМ А + КЛАССА В РОМАНИИ …
Дом
Upyte, Литва
96 м²
Количество этажей 2
€ 144,900
FOR SALE 2022 STATES, EXCEPT DESIGN, A+ CLASS HOUSE IN ROMAINS. =================== FOR SA…
Параметры недвижимости в Raudondvario seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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