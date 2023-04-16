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Купить квартиру в Пренайский район, Литва

Пренай
2
Вейверяй
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 99,000
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
Квартира 3 комнатыв Jiestrakis, Литва
Квартира 3 комнаты
Jiestrakis, Литва
3 Количество комнат 77 м² 3/5 Этаж
€ 105,000
МОЛОДЕЖЬ Г. 1, В АКАДЕМИИ, 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ ---------------------- Контролируемая внутренняя…
Квартира 2 комнатыв Skriaudziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Skriaudziai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/6 Этаж
€ 49,000
Продается уютная и просторная 2-комнатная квартира на Стадион-стрит в Приенае. Стратегически…
Квартира 2 комнатыв Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Пренай, Литва
2 Количество комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 86,000
Квартира 2 комнатыв Вейверяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Вейверяй, Литва
2 Количество комнат 89 м² 1/2 Этаж
€ 39,000

Параметры недвижимости в Пренайский район, Литва

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