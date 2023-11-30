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Жильё в Пренайский район, Литва
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29 объектов найдено
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
57 м²
1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jure, Литва
48 м²
1
€36,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
2
44 м²
3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€65,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Пренай, Литва
3
82 м²
4/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€130,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
4
72 м²
3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€100,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Пренай, Литва
3
66 м²
2/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€90,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Пренай, Литва
3
96 м²
1/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€145,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
3
73 м²
2/4
€85,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Pakuonis, Литва
3
75 м²
1/3
€45,000
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Capital
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Пренай, Литва
1
32 м²
4/5
€35,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вейверяй, Литва
95 м²
1
€184,999
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Mieleisupis, Литва
98 м²
1
€90,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Езнас, Литва
181 м²
2
€65,000
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Capital
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Дом с гаражом
Пренай, Литва
138 м²
2
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
€220,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pakuonis, Литва
121 м²
1
€59,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Пренай, Литва
4
80 м²
5/5
€189,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой
Пренай, Литва
71 м²
2
ВЫПУСК НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ В МОЛИТВЕ. ПАТОГУС ПУТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ, СВЕТ И ЗАНЯТОСТЬ, СОВ…
€99,000
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Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Pasventupys, Литва
213 м²
1
€97,000
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Capital
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Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Papilvis, Литва
57 м²
2
Ищете садовый домик, где было бы уютно и комфортно, и вы были бы окружены природой? Хотели б…
€56,900
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Пренай, Литва
2
50 м²
4/5
!!! Новые квартиры в Приенае!!! ____________ Вы когда-нибудь мечтали жить рядом с Немуно и в…
€83,999
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Пренай, Литва
129 м²
1
ОДИН ИЗ МУРАВЬИНЫХ ВЕРМОВ Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и шума горо…
€38,500
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Дом с гаражом
Пренай, Литва
132 м²
2
!!! NEMUNO PARK !!! ________________________ Premium class house in the cottage complex NEMU…
€218,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Uzuguostis, Литва
363 м²
2
ERDVI SODYBON В ОДНОМ ИЗ УТЕРЯННОГО ЗАКОНА!!! Отличный вариант для поиска просторного дома …
€120,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Byliskes, Литва
116 м²
2
В ЗАВЕРШЕНИИ МЕСТА, BYLIC, СОДО ДОМ НАПРАВЛЕН! --------------------------------------------…
€44,900
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Дом с Furnace heating
Ingavangis, Литва
92 м²
1
SODY SODY В ОБЛАСТИ ОДНОГО ПУТИ. Это место, чтобы избежать шума и суеты города. В отличном…
€29,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Пренай, Литва
69 м²
2
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ BASANAVIOUS G., В СТЕНЕ. Другая часть дома является домом для одной с…
€39,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Пренай, Литва
2
47 м²
3/5
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
€99,000
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Дом
Mazosios Zariskes, Литва
97 м²
1
€140,000
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Дом с Stillroom
Пренай, Литва
227 м²
3
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …
€70,000
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Capital
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