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Жильё в Пренайский район, Литва

Пренай
16
Jure
3
29 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Бальберишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Бальберишкис, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается в Приен Р., дом в центре Балбиршкис. Дом владеет фермерским зданием, колодцем и 11…
€18,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jure, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jure, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€36,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€65,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€130,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€100,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€90,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€145,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
€85,000
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating в Pakuonis, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с Construction Brick, с Furnace heating
Pakuonis, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
€45,000
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Пренай, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Пренай, Литва
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
€35,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вейверяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вейверяй, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€184,999
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Mieleisupis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Mieleisupis, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
€90,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Езнас, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Езнас, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
€65,000
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Дом с гаражом в Пренай, Литва
Дом с гаражом
Пренай, Литва
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
!!! НЕМУНО ПАРК !!! _______________________ Премиум классный дом в коттеджном комплексе NEMU…
€220,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Pakuonis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Pakuonis, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€59,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
€189,000
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Дом с асфальтированной дорогой в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Пренай, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
ВЫПУСК НОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ В МОЛИТВЕ. ПАТОГУС ПУТЬ ОБЪЯСНЕНИЯ, СВЕТ И ЗАНЯТОСТЬ, СОВ…
€99,000
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Дом с Furnace heating, с With bathhouse в Pasventupys, Литва
Дом с Furnace heating, с With bathhouse
Pasventupys, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
€97,000
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Дом с балконом, с интернетом, с With furniture в Papilvis, Литва
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Papilvis, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Ищете садовый домик, где было бы уютно и комфортно, и вы были бы окружены природой? Хотели б…
€56,900
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Central collector, с Partial finish
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
!!! Новые квартиры в Приенае!!! ____________ Вы когда-нибудь мечтали жить рядом с Немуно и в…
€83,999
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Пренай, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
ОДИН ИЗ МУРАВЬИНЫХ ВЕРМОВ Идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и шума горо…
€38,500
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Дом с гаражом в Пренай, Литва
Дом с гаражом
Пренай, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
!!! NEMUNO PARK !!! ________________________ Premium class house in the cottage complex NEMU…
€218,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment в Uzuguostis, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment
Uzuguostis, Литва
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
ERDVI SODYBON В ОДНОМ ИЗ УТЕРЯННОГО ЗАКОНА!!! Отличный вариант для поиска просторного дома …
€120,000
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Byliskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Byliskes, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
В ЗАВЕРШЕНИИ МЕСТА, BYLIC, СОДО ДОМ НАПРАВЛЕН! --------------------------------------------…
€44,900
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Дом с Furnace heating в Ingavangis, Литва
Дом с Furnace heating
Ingavangis, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
SODY SODY В ОБЛАСТИ ОДНОГО ПУТИ. Это место, чтобы избежать шума и суеты города. В отличном…
€29,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Пренай, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Пренай, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ BASANAVIOUS G., В СТЕНЕ. Другая часть дома является домом для одной с…
€39,000
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Пренай, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Пренай, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
!!! Новые квартиры с полной установкой !!! ____________________ Вы когда-нибудь мечтали жить…
€99,000
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Дом в Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
€140,000
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Дом с Stillroom в Пренай, Литва
Дом с Stillroom
Пренай, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …
€70,000
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