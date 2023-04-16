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Купить дом в Панявежис, Литва

13 объектов найдено
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
131 м² Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
105 м² Количество этажей 1
€ 260,000
НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ, МАРГИРИ Г. ДОМ В РАМИО-МЕСТЕ…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
153 м² Количество этажей 2
€ 115,000
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА, М. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г., СПАСИБО В РАМИО, НЕКОТОРЫХ И ИСКЛЮЧИТ…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
81 м² Количество этажей 1
€ 71,500
РЕЗЮМЕ ПАНЧАЙНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ, НЕМУНА И ДАНУТ В САНКРИКАЦИИ ОТЦА ЗВУЧИТ С ДОМОМ И СЕЛЬС…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 25,000
ЖИЗНЬ В ДОМЕ В РАМИГАЛЕ, SODES G. ДОМ ИНДИКАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА РАМИГАЛ, АФТАЛЬНАЯ КОНФИДЕНЦ…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
396 м² Количество этажей 2
€ 107,000
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
76 м² Количество этажей 1
€ 66,500
ЧАСТЬ ДОМА В СЛОВОЙ ПОЛОВИНЕ, ЦЕНТРАЛЬСКОМ ГОРОДЕ ПАНЧАСА. ДОМ В ОДНОМ ВЫСОКОМ, АКЦИОНЕРНАЯ …
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
155 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
45 м² Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА В БЕРМИНАРЕ Г., КАНЕВ. ПРОДАЖА ГЛАВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО УСТАНОВКИ 45 КВ.М. И ТЕМНАЯ Ч…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 45,000
Живой дом в G, ПАНЕВЛЕНЦИЯ ТЕКУЩЕГО. ГЛАВНЫЙ ПУТЬ: ТРЕБУЕТСЯ КАПИТАЛ ИНВОЛЮЦИЯ ИЛИ УДАЛЯЙТЕ …
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
47 м² Количество этажей 2
€ 35,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) ПАНЕВСКИЙ ГОРОД-ЦЕНТР - АЛЬГИРДО В GATVIEW. ВОЗМ…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
220 м² Количество этажей 2
€ 39,000
ПРОДАЕТСЯ ПАНЕВЕС Р. ДАНИЛИАН К. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОМ!!! -------------------------- Crackena…
Домв Панявежис, Литва
Дом
Панявежис, Литва
79 м² Количество этажей 2
€ 35,000
S. KERBEDŽIJO G., PANEVENTJ »Продажа части дома резидента (78,55 КВ.М. ОБЩАЯ УЧАСТОК) ЧАСТЬ…

Параметры недвижимости в Панявежис, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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