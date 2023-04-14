Купить дом в Паневежский уезд, Литва

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54 объекта найдено
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Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Дом
Putiliskiai, Литва
77 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Живой дом, воскресенье G. НЕ СИЛА К. С СКЛИПУ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ. ГЛАВНАЯ ОБЩА…
Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Дом
Kleveckine, Литва
28 м²
Количество этажей 1
€ 21,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ ДОМА СОДО С РАЗДЕЛОМ, СОЛНЕЧНЫЕ СОДЫ, БЕРНАТОНЫ К. ДОМ МЕДИЦИНАЛ, 28,13 кВ…
Дом
Панявежис, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 260,000
A NEW STATEMENT LIVING OF THE STATE WITH THE LAND SECTION OF THE LAND, MARGIRI G. HOUSE IN T…
Дом
Lepsiai, Литва
126 м²
Количество этажей 1
€ 125,000
УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА, НОВЫЙ В…
Дом
Valantiskis, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
Живой дом поздно G. ПТИЦА. ДОМ В ПРИПАЛЬНОМ МЕСТЕ - В ГЛАВНОМ ГОРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ…
Дом
Kakunai, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 20,800
Сад на продажу в районе Паневас. S.B. “ Cubarj ”. Птичий кирпич 61,44 кв. с чердаком и балко…
Дом
Simaniskis, Литва
175 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
Район Рок, рядом с прудом, продается в уютной, современно оборудованной усадьбе. Прекрасная …
Дом
Smilgiai, Литва
98 м²
Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
Дом
Панявежис, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА, М. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г., СПАСИБО В РАМИО, НЕКОТОРЫХ И ИСКЛЮЧИТ…
Дом
Камаяй, Литва
119 м²
Количество этажей 2
€ 27,000
Два соседних участка недвижимости продаются в центре города Камадж, в них есть здания - жилы…
Дом
Рокишкис, Литва
68 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
КОМНАТНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ С СЛУЧАЕМ СЧЕТА, МЫ БУДЕМ И КАРТА! Дом в центральной част…
Дом
Naujikai, Литва
172 м²
Количество этажей 1
€ 77,700
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
Дом
Pamarliskiai, Литва
373 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
Дом
Slamai, Литва
91 м²
Количество этажей 1
€ 10,000
ПРОДАН ДОМ МЭС С 41-Й ЗЕМЕЛЬНОЙ РАЗДЕЛОЙ САКАРН, СВЕТ РАЙ. МЫ МОЖЕМ 4 НОМЕРА, ВИРТУВ, ВЕРАНД…
Дом
Pamarliskiai, Литва
142 м²
Количество этажей 1
€ 149,000
УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ НОВЫЙ СУЩЕСТВЕННЫЙ ДОМ В КОРОБКЕ ДОМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В…
Дом
Noriunai, Литва
219 м²
Количество этажей 2
€ 44,000
ВЫСОКИЙ ДОМ ЖИВОТНЫЙ ДОМ НОЧЬЮ Г., НОРГАЛ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – КОРОБКА ЭКОЛОГИ…
Дом
Daumenai, Литва
432 м²
Количество этажей 2
€ 299,000
Просторные DU HOME продаются на NAMAI на NAMAI на Земле Панецкой улицы, Станьюнас. Тихое мес…
Дом
Панявежис, Литва
81 м²
Количество этажей 1
€ 71,500
РЕЗЮМЕ ПАНЧАЙНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ, НЕМУНА И ДАНУТ В САНКРИКАЦИИ ОТЦА ЗВУЧИТ С ДОМОМ И СЕЛЬС…
Дом
Pamarliskiai, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 86,000
Продается дом в районе Панегас, Лис, район SB “ SVAJON ”, расположенный на берегу реки Лирен…
Дом
Slamai, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 38,500
СОДА С ДОМОЙ РЫБАЛКОЙ, 14 В СВЕТ. ХОРОШО, РАМИО В МЕСТЕ, ТЕКСТ НЕКОТОРЫХ СТРАН. НЕКОТОРЫЕ - …
Дом
Aukstikalniai, Литва
178 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ, НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ МЕДЛИН Г., 13, ВЫСОКОЙ НЕКОТОРЫЙ, СВЕТНОЙ МОЛО…
Дом
Биржай, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 79,000
ДОМ ДОМА В JOVAR G., BIRD. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В МЕСТЕ – КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛИ…
Дом
Tumasonys, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается усадьба - одна в Купшкисском районе, в деревне Киндер. Это исключительно тихое мес…
Дом
Vainiskiai, Литва
126 м²
Количество этажей 2
€ 33,000
ДОМ ДОМ TUOPA G., БИЛЛИНГ КМ., КУПИК РАЙ. ДОМ В РАМИО И ПАТОГИИ ЖИВУТ В МЕСТЕ – ОТ ТАМОЖЕННЫ…
Дом
Klausuciai, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 49,500
LIVING HOUSE HOUSE IN THE BIRD OF CURRENT CREATMENT. HOUSE IN THE HOME OF RAMIUNA LIVING HOM…
Дом
Биржай, Литва
200 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
НЕ ИМЕЙТЕ ЦЕНТР ПТИЦЫ, ИЗМЕНЕНИЕ G. ДОМ С 8 АРИР РАЗДЕЛОМ. МЫ ВСЕ ГОРОДСКИЕ СВЯЗЬ, ЧАСТНЫЙ К…
Дом
Krincinas, Литва
130 м²
Количество этажей 2
€ 52,000
ДОМ ДОМА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО G. КРИНЧ, ПОЗДНО РАДЖ. ДОМ ВЫСОКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТО…
Дом
Биржай, Литва
165 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
В ГОРОДЕ ПТИЦА, ЖИВОЙ ДОМ ДВЕ БОЛЬШИХ, С РАЗДЕЛОМ ERDUS 8.15. Жилой дом, фермерское здание с…
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Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва
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