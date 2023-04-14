Купить недвижимость в Паневежский уезд, Литва

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81 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
125 м²
3/4 Этаж
€ 107,300
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ПАНЕВСКОГО ГОРОДА, РЕСПУБЛИКА G. 28, 2 ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ ДВА И ПО…
Квартира 2 комнаты
Панделис, Литва
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 34,000
2 ROOMS BUYING APPLICATION G., IN THE ROOM! RENOVATED HOUSE, RELATED RENOVATION. STRATEGICAL…
Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 70,900
ПРОДАНО 2 НОМЕРА КУПИТЬ В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКОЙ СТРАНЫ, РАМИГАЛ Г. 48, В КАНАВЗЕ. ПРОЦЕДУРА БУ…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
38 м²
4/5 Этаж
€ 45,000
ВЫБРАН В ДОМЕ ПЛАНАЦИИ НЕСТАНДАРДА 1 КОМНАТА В КНИГЕ БРОНИРОВАНИЯ, Реновированный ДОМ СЕТВИР…
Дом
Putiliskiai, Литва
77 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Живой дом, воскресенье G. НЕ СИЛА К. С СКЛИПУ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ. ГЛАВНАЯ ОБЩА…
Дом
Панявежис, Литва
131 м²
Количество этажей 1
€ 269,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ОДИН ДОМ ВЫСОКОГО С СВЕТА ЗЕМЛИ, БЕРНГЕСТИВЫ. ДОМ В РАМИО МЕСТО, МЫ ПРОИЗ…
Дом
Kleveckine, Литва
28 м²
Количество этажей 1
€ 21,000
ПРОЦЕДУРА ПРОДАЖИ ДОМА СОДО С РАЗДЕЛОМ, СОЛНЕЧНЫЕ СОДЫ, БЕРНАТОНЫ К. ДОМ МЕДИЦИНАЛ, 28,13 кВ…
Дом
Панявежис, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 260,000
A NEW STATEMENT LIVING OF THE STATE WITH THE LAND SECTION OF THE LAND, MARGIRI G. HOUSE IN T…
Дом
Lepsiai, Литва
126 м²
Количество этажей 1
€ 125,000
УКАЗАННЫЕ НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАССА, НОВЫЙ В…
Дом
Valantiskis, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
Живой дом поздно G. ПТИЦА. ДОМ В ПРИПАЛЬНОМ МЕСТЕ - В ГЛАВНОМ ГОРОДЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 25,000
2 ROOMS WERE WERE IN THE STANGEST, THE PANEVENTION, THE THIRD TYPE OF THE GENERAL TYPE, IN T…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 46,000
2 комнаты купить в пятом доме, Виллис Г., фонд. ПРОЦЕДУРА БУСТ, ВЫБРАННАЯ С БЕЛЫМ И БУИТИННЫ…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 34,500
ПРОДАНО В ОДНОЙ КОМНАТЕ, В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКО, КНИГА Г., КАНЕВЗ. ЭТО МЕСЯЦ КАНАЛОВ, ЧТОБЫ ЛЮ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 60,500
2 КОМНАТЫ КУПИТЬ 3-ЛЕТНЕЕ ВЫСОКОЕ, РЕНОВАЦИОННОЕ ИМЯ ( Реновация выглядит ), МЫ ДУМАЕМ ЦЕНТР…
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
36 м²
5/5 Этаж
€ 42,900
ПОДЕЛИТЬСЯ 1 КОМНАТАМИ, КОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ Г., В КАНАВЗЕ, МОДЕРНИЗОВАННОЕ ИМЯ. ПОРЯДОК …
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 73,000
3 комнаты купить 4-х комнатный дом, молин Г., в расе. ЭТА ПАТОГ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ – СТРА…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
52 м²
1/5 Этаж
€ 71,900
ПРОДАНО 2 НОМЕРА КУПИТЬ В ПЕРВОМ ДОМЕ ВЫСОКОЙ СТРАНЫ, РАМИГАЛ Г. 48, В КАНАВЗЕ. ПРОЦЕДУРА БУ…
Квартира 2 комнаты
Панявежис, Литва
2 Количество комнат
41 м²
1/4 Этаж
€ 44,900
ПОКАЗАТЬ 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ, ВОССТАНОВЛЕНЫ МЫ, ПЕРВЫЕ ВЫСОКИЕ! ГОРОДСКИЙ ЦЕНТР. НЕ ИМЕЙТЕ СТОИ…
Дом
Kakunai, Литва
61 м²
Количество этажей 1
€ 20,800
Сад на продажу в районе Паневас. S.B. “ Cubarj ”. Птичий кирпич 61,44 кв. с чердаком и балко…
Дом
Simaniskis, Литва
175 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
Район Рок, рядом с прудом, продается в уютной, современно оборудованной усадьбе. Прекрасная …
Квартира 1 комната
Панявежис, Литва
1 Количество комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 46,900
ПРОДАЖА ИНЕСТАНДАРД ПЛАНАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ В ЧЕРТЕЖУ БОЛЬШОЙ CVADRATURE 1 КОМНАТА . Дом наход…
Квартира 3 комнаты
Панявежис, Литва
3 Количество комнат
65 м²
3/5 Этаж
€ 82,200
ERDVUS 3 ROOMS BUY !!! ----------------------------------- Conveniently located in the city …
Квартира 4 комнаты
Vidubale, Литва
4 Количество комнат
79 м²
1/2 Этаж
€ 38,900
4 КОМНАТЫ РАЗДЕЛЕНО КУПИТЬ В УГОЛОВНОМ G., PAPIVE, LIGHT RAJ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО, ДОМАШН…
Дом
Smilgiai, Литва
98 м²
Количество этажей 2
€ 31,000
ЧАСТЬ ДОМА ( УДАЛЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНО ) SMILGES KM., ПАНЕВИСЕРИИ РАЙ. ЭТО МЕСТО, ПУТИ, ЧТОБЫ Ж…
Дом
Панявежис, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 115,000
ПРОДАНО МЕЙННАМ В ЦЕНТРЕ ОБЪЕКТА, М. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ Г., СПАСИБО В РАМИО, НЕКОТОРЫХ И ИСКЛЮЧИТ…
Дом
Камаяй, Литва
119 м²
Количество этажей 2
€ 27,000
Два соседних участка недвижимости продаются в центре города Камадж, в них есть здания - жилы…
Дом
Рокишкис, Литва
68 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
КОМНАТНЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЕТСЯ В ДОМЕ С СЛУЧАЕМ СЧЕТА, МЫ БУДЕМ И КАРТА! Дом в центральной част…
Дом
Naujikai, Литва
172 м²
Количество этажей 1
€ 77,700
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ G., НОВОСТИ K., СОКРАЩЕНИЕ ПАНЕВЕНЦИИ. СОВРЕ…
Дом
Pamarliskiai, Литва
373 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В УИЛЛУ, ФОНДЫ. ДОМ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАНО УЧАСТНИКОМ БЕЛЫМ, ДВА ТЕРАСОСА…
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Параметры недвижимости в Паневежский уезд, Литва
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