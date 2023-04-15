Купить дом в Палангское городское самоуправление, Литва

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Литва
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33 объекта найдено
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Дом
Паланга, Литва
40 м²
Количество этажей 2
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 219,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 189,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Дом
Паланга, Литва
135 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
В Паланге на улице Остеа строятся два новых индивидуальных дома. 135 кв.м., 3 акра земли, 4…
Дом
Паланга, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 139,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Дом
Паланга, Литва
81 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЗНАК 81 КВ. М КОТЕДЖ В ПРАЗДНИКЕ ! ___…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
78 м²
Количество этажей 2
€ 408,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ЖЕЛТЫ ПРОДАЛИ ДОМ С ДВУМЯ БАУТАМИ. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ …
Дом
Паланга, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 234,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Дом
Паланга, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
2022 МЕТОД СТАТУС, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС ДОМА В ПАЛАНГЕ, МЫ ЗАКРЫВАЕМ 12 ДОМАШНЕЙ…
Дом
Паланга, Литва
576 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…
Дом
Паланга, Литва
176 м²
Количество этажей 2
€ 750,000
AUTENTIC HOUSE IN THE FACILITY OF PALANDS IN HEART ===========<1><>G1> <&g…
Дом
Паланга, Литва
74 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
Просторные 3 – 4-комнатные коттеджи спроектированы в святом. Каждый из 5 коттеджей продуман …
Дом
Паланга, Литва
117 м²
Количество этажей 1
€ 330,000
ИСКЛЮЧЕНО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДОМА В ОБЪЕКТЕ! ПОСЛЕДНИЙ - ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ДОМ В ЭТОМ …
Дом
Паланга, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 227,000
В священническом, недалеко от соснового леса, проект Aido Trail продает индивидуальные 61,94…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 195,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( ил…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 189,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( ил…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
Продается новый и уже законченный дом класса A + у моря в Кунигия Паланга. Три спальни ( и…
Дом
Паланга, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 227,000
В священническом, недалеко от соснового леса, проект Aido Trail продает индивидуальные 61,94…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 188,000
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дуплекс 3 спальни
Паланга, Литва
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Литва, город Паланга, ул. Иподром. Двухквартирный дом с частичным завершением в очень популя…
Дом
Паланга, Литва
64 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Дом
Паланга, Литва
104 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Дом
Паланга, Литва
106 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
ПОКАЗАННЫЙ СТРАННЫЙ РОЖДЕНИЕ ПАРКА! Это престижная часть Паланги, где на расстоянии 100 метр…
Дом
Паланга, Литва
263 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
7-комнатный дом на продажу в Святом. Жилой дом и фермерское здание на продажу приспособлены…
Дом
Ausrakaimis, Литва
90 м²
Количество этажей 2
€ 175,000
В ИССЛЕДОВАНИИ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБЗОРЕ НЕОБХОДИМО К НОВОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ. Совре…
Дом
Паланга, Литва
239 м²
Количество этажей 3
€ 1,553,175
Продается дом в самом сердце Паланги! ========================================== ПРЕИМУЩЕСТВ…
Дом
Паланга, Литва
270 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ЦЕНТРЕ ПАЛАНГИ. ===========================================================…
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Параметры недвижимости в Палангское городское самоуправление, Литва
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