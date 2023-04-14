Купить квартиру в Клайпедский район, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
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Квартира 1 комната
Гаргждай, Литва
1 Количество комнат
32 м²
4/9 Этаж
€ 49,900
ПРОДАЖА 1 КОМНАТ ( 32,30 кв.м. ) BUTH IN WING G., В КЛАССЕ. = = = = = = = = = <1> <…
Квартира 2 комнаты
Svencele, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/3 Этаж
€ 164,300
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 1 комната
Svencele, Литва
1 Количество комнат
29 м²
2/3 Этаж
€ 116,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 3 комнаты
Svencele, Литва
3 Количество комнат
45 м²
1/2 Этаж
€ 199,000
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат
78 м²
4/9 Этаж
€ 85,000
3-комнатная квартира с Холу Бандужи. 21, Клайпеда. Общая площадь 78,04 кв.м., квартира на 4 …
Квартира 2 комнаты
Mazuriskiai, Литва
2 Количество комнат
51 м²
2/3 Этаж
€ 165,000
Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва
недорогая
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