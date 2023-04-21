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Дом
Vasariskiai, Литва
116 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
Дом
Uzupe, Литва
59 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ДОМ С СВЕТА ЗЕМЛИ, ДЛЯ ПАУ, В СЛУЧАЕ, В СЛУЧАЕ R. ОБЪЕКТ ПРОДАЖИ 3 ОТДЕЛЬНЫЙ Р…
Дом
Vasariskiai, Литва
151 м²
Количество этажей 1
€ 66,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат
44 м²
3/5 Этаж
€ 36,000
2 комнаты были с обновленным именем! Отличное расположение, рядом с автобусной станцией, нес…
Дом
Vasariskiai, Литва
45 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
В ОЧЕНЬ ДРУЗЬЯХ И РАМИО-ЛОКАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЯ, ОТ КОТОРОГО РАЗРЕШЕНИЕ В НЕМУНЕ, ВЫБРАЕТС…
Дом
Urneziai, Литва
62 м²
Количество этажей 1
€ 57,000
SODYBA ЕСТЕСТВЕННО И ЛЕСНО В РАСЧЕТАХ ПОВЕРХНОСТИ. ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛ…
Дом
Azytenai, Литва
363 м²
Количество этажей 2
€ 59,000
ВЫБОР ПРИПАЛЬНОЙ ЦЕПИ В ПУТИ БИЗНЕСА! В РАНДЕ РАНДЕРОВ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАРК И ДЕРЕВНУЮ АЛИТА…
Дом
Pasiliai, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 155,000
Продается дом на улице Тюльпан, Сумасшедший, Кот р. Одноэтажный дом с террасой и большим вн…
Дом
Vasariskiai, Литва
56 м²
Количество этажей 1
€ 49,500
ЖИВОЙ ДОМ В СТРАНЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ОКНОМ! Для покупателей мы бесплатно подготовим все необхо…
Дом
Кедайняй, Литва
124 м²
Количество этажей 2
€ 95,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
Дом
Urneziai, Литва
60 м²
Количество этажей 2
€ 44,000
КЛАСС РАЗДЕЛ ЗАНЯТОСТИ С ДОМОМ В ДЕВУШКАХ! Участок с садовым домиком стратегически находитс…
Квартира 3 комнаты
Vilainiai, Литва
3 Количество комнат
62 м²
1/2 Этаж
€ 44,000
ПРОДАНО БЫЛО С LOSS KIEM, MELIORATORS G. 2, VILAIN K., POWER RAJ. SAV. Адрес – Мелиоратор …
Квартира 2 комнаты
Krakes, Литва
2 Количество комнат
41 м²
4/5 Этаж
€ 26,000
ПРОДАНО БЫЛО СЧАСТЛИВЫМИ ЧЛЕНАМИ G. 4, ЦЕПЬ. Адрес – Lowers g. 4-16, стулья; Общая площадь…
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат
54 м²
4/5 Этаж
€ 43,900
ПРОДАН BUTAS, LIGHT G. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Адрес – Шум г. 7, стулья; Общая площадь – 54,50 кв. М.…
Квартира 2 комнаты
Mantviloniai, Литва
2 Количество комнат
52 м²
9/9 Этаж
€ 36,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Отремонтированный дом. ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ ПРИМЕ…
Дом
Petkunai, Литва
122 м²
Количество этажей 1
€ 40,000
ДОМ ДОМА В СОБСТВЕННОСТИ РАЙОН, СУД ПЕТК. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Стадион г. 11, Petcoon, Truskav…
Дом
Савечяй, Литва
275 м²
Количество этажей 2
€ 189,900
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ОШИБКИ И ЗАПИСАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ !!! НЕТ АНАЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ…
Дом
Vasariskiai, Литва
1 200 м²
Количество этажей 1
€ 405,000
Продается усадьба площадью 1 га в одноместном районе в деревне Бичка. 220 кв.м. были установ…
Дом
Pelednagiai, Литва
79 м²
Количество этажей 1
€ 25,500
SODY - ДОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И 26 ARS РАЗДЕЛ R. ПРИБЫЛЬ К. ИЗМЕНЕНИЯ G. П…
Дом
Justinava, Литва
48 м²
Количество этажей 1
€ 14,000
СОДО СКЛИП С ДОМАШНЕЙ ЦЕПЬЮ ( ЮСТИЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ ) Адрес: Sodyras g. 96, стулья; Площадь уча…
Квартира 3 комнаты
Vasariskiai, Литва
3 Количество комнат
66 м²
3/5 Этаж
€ 50,000
ПРОДАНО BUTAS, J. Басанавий Г. 81, В ЦЕПИ. Адрес – J. Басанавичюс г.81-35, стулья; Общая п…
Дом
Sirutiskis, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 38,000
ПОТОК МАРКА С ЗДАНИЕМ В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ ( БАБЛИ ) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Свет г. 26, стулья; …
Квартира 2 комнаты
Janusava, Литва
2 Количество комнат
51 м²
9/9 Этаж
€ 48,000
Дом
Petkunai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 140,000
ПРОДАВАЯ ОДИН ВЫСОКИЙ КОРОБКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОТОПЛЕНИЕ, НОВЫЙ В ИСПОЛНЕНИИ, ЦЕНТР ЛАПЫ, В …
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 55,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Дом
Urneziai, Литва
235 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
Дом
Vasariskiai, Литва
388 м²
Количество этажей 2
€ 119,900
Квартира 1 комната
Vasariskiai, Литва
1 Количество комнат
33 м²
1/5 Этаж
€ 17,000
Дом
Vasariskiai, Литва
184 м²
Количество этажей 2
€ 99,999
ПРОДАВАЯ БОЛЬШОЙ 17 А. СКЛИП С ДОМОМ В ГОРОДЕ КЛИМА. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВА…
Дом
Alksnenai, Литва
138 м²
Количество этажей 2
€ 22,900
SODY SODY ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Каштан г. 2, деревня Пайесле…
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