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Литва
Каунасский уезд
Каунасское городское самоуправление
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Дома в Каунасское городское самоуправление, Литва
Каунас
88
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90 объектов найдено
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Дом
Каунас, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 174,500
WE ARE IN THE HOT, YOU ARE CHANGED, FACY AND DISCOVER YOUR NEW HOME IN THE ROOM OF THE WORLD…
Дом
Каунас, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА 2022 ГОД, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС СОБСТВЕННЫЙ ДОМ В ИН…
Дом
Каунас, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом
Каунас, Литва
99 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
Дом
Каунас, Литва
71 м²
Количество этажей 1
€ 30,000
SELLING 2- THEIR WARROWS WITH THE ROURS! ---------------------------------------------------…
Дом
Каунас, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
THINKERIES ДУМАЙТЕ, ЧТО НЕРИ – НОВЫЙ, КОНЕЦ, ВЕНТИЛЯТОР A + + КЛАСС ЯВНОЕ ВРЕМЯ В ЦЕННОСТЯХ,…
Дом
Каунас, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
ОТМЕНЕННЫЙ ДОМ С ПРОЕКТОМ И ЗАЯВЛЕНИЕМ ЗАГРУЗКА В СЛУЧАЕ ПРЕССОНА С 5 ARS. SKLYPU. ЕСЛИ ВЫ Р…
Дом
Каунас, Литва
118 м²
Количество этажей 1
€ 95,000
Дом
Каунас, Литва
64 м²
Количество этажей 2
€ 55,000
Садовый дом на продажу Cherry g. В Пилате 64,00 кв.м. -------------------------------------…
Дом
Каунас, Литва
78 м²
Количество этажей 1
€ 195,000
В небольшом Маскале, проспект Видона, продается 1 этаж, 77,74 кв. бревенчатый дом. Площадь у…
Дом
Каунас, Литва
235 м²
Количество этажей 2
€ 377,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ПРОБЛЕМЫ В ВСТУПНОМ МЕСТЕ! ВЫ ПУТЬ И ИСКЛЮЧЕННАЯ ДОМАШНЯЯ СРЕДА!!!ДВА ТЕРАСОС…
Дом
Каунас, Литва
78 м²
Количество этажей 2
€ 38,000
ПРОДАВАЙТЕ, ЧТО ВЫ ДОМ СОДО В КАНЦЕРНЕ R., ДРАССИЧЕСКОМ! Вы хотите отдохнуть от городской с…
Дом
Каунас, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 132,000
ПОДЕЛИТЬСЯ КОТЕДЖ A + + КЛАССЫ, PER DU HIGH, 79,93 кВ.М. С LOSS KIEMU!!!! BUTO ADVANTAGE: • …
Дом
Каунас, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 159,999
ПОДЕЛИТЬСЯ КОТЕДЖ A + + КЛАССЫ, PER DU HIGH, 79,93 кВ.М. С LOSS KIEMU!!! BUTO ADVANTAGE: • К…
Дом
Каунас, Литва
106 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
ПРОДАНО ВАМ И ОЧЕНЬ ПАТЕГОРИРОВАНО, ЧТОБЫ ЖИТЬ КУПИТЬ, ОБОРУДОВАНИЕ ПОД АВТОРИННЫМ ДИЗАЙНОМ,…
Дом
Каунас, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом
Каунас, Литва
184 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
В ЖИЗНИ СТЕНЫ У нас есть СОВЕТ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ДОРОГИ И НА 10 МИН. В АВТОМО…
Дом
Каунас, Литва
67 м²
Количество этажей 1
€ 64,500
В городе озера, бревенчатый дом площадью 67 кв. М продается на участке площадью 10,49 акра. …
Дом
Каунас, Литва
58 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Полностью оборудованный угловой коттедж на продажу в Desire для прекрасно развитой инфрастру…
Дом
Каунас, Литва
54 м²
Количество этажей 1
€ 97,000
Запугивает высокие цены на отопление и хотите самостоятельно управлять расходами на отоплени…
Дом
Каунас, Литва
157 м²
Количество этажей 1
€ 479,000
ДОМ КЛАУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЛЬНЫ, 4 - РИАИС МИГАМАЙЗИЯ И Я ЗАХВАТЫВАЮ 2-ЙЭМС АВТОМОБИЛЬ, ЛУЧШ…
Дом
Каунас, Литва
107 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
ПРОДАВАЯ ДОМАШНЮ ЧАСТЬ ВЫСОКОЙ! В районе Кушиадор части дома продаются в Грасс Тауне. Хотя…
Дом
Каунас, Литва
74 м²
Количество этажей 2
€ 170,000
ПРОДАВАТЬ ДОМ С УБЫТКОМ В ПРЕССЕ ПРЕССЫ В СОВЕТЕ !!! 4.5 ARIR SKLYP ! ВНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ П…
Дом
Каунас, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
ИСКЛЮЧЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АРХИТЕКТУРА, ЭРДВУС, ИНОВАЦИОННЫЕ ГОСУДАРСТВА, А + ЭНЕРГИЧЕСКИЕ КЛА…
Дом
Каунас, Литва
42 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
ЧАСТЬ 2 НОМЕРА БУТ / ИНДИКАТ 2 КОМНАТЫ BUTAS ПОСЛЕ КАПИТАЛА REMON --------------------------…
Дом
Каунас, Литва
70 м²
Количество этажей 2
€ 188,000
Дом
Каунас, Литва
502 м²
Количество этажей 2
€ 670,000
В КАРТОНЕ, деловом районе, дом продается с двумя отдельными квартирами и пятью отдельными ко…
Дом
Каунас, Литва
133 м²
Количество этажей 2
€ 269,000
ВЕС В ИНДИВИДУАЛЬНОМ МЫ ЕСТЕСТВЕННО ИНСПЕКЦИИ? ЭТОТ ДОМ - ЭТО ТО, ЧТО ВЫ ПОЯСНИТЕ! ВЫ НАЙДЕ…
Дом
Каунас, Литва
59 м²
Количество этажей 1
€ 132,000
Уютный коттедж площадью 58,50 кв. М продается в современном квартале. ПРЕИМУЩЕСТВО: • Эк…
Дом
Каунас, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 115,000
"ПЕЛЕД ДОМА" - ЛЕМПЦИОНАЛЬНЫЙ. Мы с нетерпением ждем недавно построенного класса из 24-ти од…
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Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва
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