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Купить дом в Друскининкайское самоуправление, Литва

Друскининкай
6
Vieciunai
3
Leipalingis
1
11 объектов найдено
Домв Gailiunai, Литва
Дом
Gailiunai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 39,500
SODY SODY В СВЕТЕ СВЕТА РАМКИ ! Усадьба расположена в отличном районе Дзукии, всего в 6 кил…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
43 м² Количество этажей 1
€ 31,000
Садовый участок с домиком в хорошем месте ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 31000 евро Адрес:…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 220,000
Отлично 4 к. коттедж с земельным участком в Прибалтике ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 22…
Домв Vieciunai, Литва
Дом
Vieciunai, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 33,000
Ухоженный садовый участок с кирпичным домом в местах ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 33000 …
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
379 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом отдыха возле пруда пруда и центра города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 480000 евро с…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
147 м² Количество этажей 1
€ 270,000
Качественный дом рядом с Немуно и границами города ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 270000 …
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
256 м² Количество этажей 2
€ 128,000
Дом с акрами белой рыбы 6 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена продажи: 128 000 евро; Адрес: Saigupis g…
Домв Друскининкай, Литва
Дом
Друскининкай, Литва
113 м² Количество этажей 1
€ 35,500
Усадьба с фундаментом дома и наложением рядом с ручьем Ратныч ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продаж…
Домв Didziasalis, Литва
Дом
Didziasalis, Литва
106 м² Количество этажей 1
€ 85,000
Домв Vieciunai, Литва
Дом
Vieciunai, Литва
72 м² Количество этажей 1
€ 16,999
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ ДОМ С ПЛОХОЙ, ДЕВУШКАМИ, СВОЙСТВАМИ ДРАШКИНОВ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цена пр…
Домв Leipalingis, Литва
Дом
Leipalingis, Литва
102 м² Количество этажей 2
€ 25,900
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …

Параметры недвижимости в Друскининкайское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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