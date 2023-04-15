Купить квартиру в Алитусское городское самоуправление, Литва

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Литва
Алитусский уезд
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19 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 54,500
S аккуратная 2-комнатная квартира на продажу St. George's g. 20 алтус. = = = = = = = = <…
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
29 м²
5/5 Этаж
€ 44,000
ВОПРОС ФОНДА, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖДУ НОВЫХ СЕМЕЙ! Продается однокомнатная квартира в одн…
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
51 м²
3/5 Этаж
€ 50,000
BUY THE BOTH IN ONE GREAT AND GEARGEST LIGHT CITY LOCATION, COUNTRY CURORTS PARK! On factor…
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
49 м²
5/5 Этаж
€ 39,000
HIGHED YOU 2 ROOMS BUY IN THE OLD Two-room apartment for sale in the part of the densely po…
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
44 м²
5/9 Этаж
€ 37,000
КЛАССЕННЫЙ ЭРДВУС, 1 КАМБАРИО 43,61 КВ.М, БУТАС ВИДЗГИРИО МИКРОРАЙОН, АЛИТУДЖЕ Vidzgiris – …
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 26,000
САМОЙ СВЕТ И МОЛОДЕЖЬ 1 КОМНАТА БЫЛИ В МИКРОРАЙОНЕ --- Путин – северо-западная часть города …
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
47 м²
2/5 Этаж
€ 45,000
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Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат
72 м²
11/14 Этаж
€ 81,000
Эта квартира расположена на 11 этаже 14. Квартира 72 кв.м. Здание имеет прочную монолитную к…
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат
61 м²
2/5 Этаж
€ 57,000
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 57,999
Эта 3-комнатная квартира в Алитаусе, в районе Видзгири, является идеальным местом для жизни …
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 54,500
S neat 2-room apartment for sale St. George's g. 20 Altus. =========<1><1G> <…
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 63,000
Продается просторная, удобная 3-комнатная квартира в путине ( 61,28 м2 ). В тихом месте, ряд…
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
4 Количество комнат
78 м²
1/5 Этаж
€ 58,000
4 комнаты на продажу 78,08 м2 квартиры в VIDZFire. В тихом месте, рядом с детскими садами и …
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 32,500
Продается внутренняя, светлая и теплая однокомнатная квартира в аккуратном жилом доме New g.…
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 39,900
Продается внутренняя, непрерывная двухкомнатная квартира в аккуратном жилом доме MACE. Очень…
Квартира 1 комната
Алитус, Литва
1 Количество комнат
36 м²
1/5 Этаж
€ 40,500
ПРОЦЕДУРА 1 КОМНАТА БЫЛА В МИКРОРАИОНЕ ВИДЗГИРА, СТАТИБИННЕТ --- ПРЕИМУЩЕСТВО: • 3 года наза…
Квартира 2 комнаты
Алитус, Литва
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 48,400
Квартира 4 комнаты
Алитус, Литва
4 Количество комнат
108 м²
4/4 Этаж
€ 157,396
ПРОДАНО 4 -ВЫ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛЯ С DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ, АЛИТАУС ЦЕНТ…
Квартира 3 комнаты
Алитус, Литва
3 Количество комнат
97 м²
4/4 Этаж
€ 145,000
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира через DU HIGH, НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА ИМЯ, ALYTA CITY CENTER Ос…
Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва
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