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Купить пентхаус в Тель-Авивский округ, Израиль

Тель-Авив
18
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18 объектов найдено
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 575 м²
€ 10,684,954
Собственный кусочек истории Тель-Авива. Ультра-роскошный бутик-проект на продажу в Тель-…
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 310 м²
€ 7,849,369
Эксклюзивный новый листинг Великолепный, роскошный, совершенно новый пентхаус на продажу …
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 269 м²
€ 7,849,369
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из самых редких пентхаусов Тель-Авива…
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 331 м²
Цена по запросу
Самый великолепный пентхаус на продажу на бульваре Ротшильдов в новом здании, возможно, само…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 269 м²
Цена по запросу
Пентхаус на продажу в самом сердце Тель-Авива, прямо возле театра Бима, в новом проекте, кот…
Пентхаус 5 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 5 спален
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 196 м²
Цена по запросу
В престижном здании, расположенном на холме в самом сердце района Герцлия Б, продается редка…
Пентхаус 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 271 м²
Цена по запросу
Идет роскошный бутик-проект - 2 здания с совместным лобби и лучшими отделками, которые плани…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 497 м²
Цена по запросу
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Пентхаус 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 197 м²
Цена по запросу
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
5 ванных комнат 1 360 м²
Цена по запросу
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Пентхаус 1 спальняв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 1 спальня
Тель-Авив, Израиль
2 ванных комнат 265 м²
Цена по запросу
Прямо сидя на великолепной набережной Тель-Авива, великолепный, светлый и частный пентхаус н…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 550 м²
Цена по запросу
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Пентхаус 2 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 2 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 317 м²
Цена по запросу
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Пентхаус 6 спаленв Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 6 спален
Тель-Авив, Израиль
6 ванных комнат 2 274 м²
Цена по запросу
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Пентхаус 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 220 м²
Цена по запросу
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Пентхаус 3 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Тель-Авив, Израиль
4 ванных комнат 400 м²
Цена по запросу
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 479 м²
Цена по запросу
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Пентхаус 4 спальнив Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Тель-Авив, Израиль
3 ванных комнат 255 м²
Цена по запросу
Новый престижный проект расположен в самом сердце популярного Старого Севера Тель-Авива, нед…

Параметры недвижимости в Тель-Авивский округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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