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Дома в Израиле

Иерусалим
23
Иерусалимский округ
23
Тель-Авивский округ
10
Герцлия
7
Тель-Авив
3
36 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Продается великолепный дом с потрясающим видом на море в Герцлии Питуах. Дом был отремонтиро…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Прекрасный исторический таунхаус, в котором проводятся ремонтные работы в самом сердце знаме…
€11,91 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с видом на море
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 806 м²
Эксклюзивный новый список – участок земли для продажи в наиболее востребованном районе краси…
€4,29 млн
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с лифтом, с кондиционером, с террасой
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Тель-Авив, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Маленький Париж, коктейль искусства, культуры и кулинарного искусства, Черри Тель-Авива –, е…
Цена по запросу
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Герцлия, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Герцлия, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 043 м²
Продается вилла с частной охраной в Герцлии Питуах, 4-я улица от моря - 600 метров пешком до…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном в Герцлия, Израиль
Вилла 6 спален с парковкой, с лифтом, с бассейном
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
Дом с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 122 м²
Садовый дуплекс на улице Зеева Фалька в Хар-Хоме 6 комнатный дуплекс, 122 кв.м (в арноне), ц…
€745,737
Дом с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 188 м²
Прекрасный семейный садовый дом в самом сердце Армона Ханацива. Коттедж, 6 комнаты, 3 ванные…
€970,198
Дом с парковкой в Иерусалим, Израиль
Дом с парковкой
Иерусалим, Израиль
Площадь 160 м²
Великолепная вилла в сердце Арноны недалеко от Бака Одно в своем роде свойство красиво отрем…
€1,60 млн
Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 115 м²
Улица Паломбо, Рамат Бейт Хакерем. 5 комнаты, 115 кв.м, уровни 3, балконы 3 сукка, парковка.…
€972,978
Дом с Succah Balcony в Иерусалим, Израиль
Дом с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
Площадь 132 м²
Арнона окрестности, на желательном Улица Рабену Полити. в небольшом здании просторный пятиме…
€1,10 млн
Дом в Иерусалим, Израиль
Дом
Иерусалим, Израиль
Площадь 160 м²
Вилла на Мишол Хакорнит в Рамо Бет, расположен в конце живописного, булыжного переулка. Расп…
€1,17 млн
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,94 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
€1,93 млн
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Площадь 195 м²
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
€1,64 млн
Дом с парковкой, с балконом, с A C в Израиль, Израиль
Дом с парковкой, с балконом, с A C
Израиль, Израиль
Площадь 262 м²
МОШАВ ШОЕВА МЕСЕК ЭЗЕР Идеально и тихо . Двойная сделка! 2 дома на прилегающих участках. Раз…
€1,39 млн
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
€1,02 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C в Петах-Тиква, Израиль
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Петах-Тиква, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
New on the market, Exclusive for sale! Lovely home with beautiful garden! Kfar Avraham, Peta…
€803,819
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
€3,81 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
€2,54 млн
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
€1,05 млн
Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
€760
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
€532,183
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C в Ашкелон, Израиль
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Ашкелон, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Corner waterfront property Barnea Beach, Ashkelon. 9.5 rooms, 276 sqm, built to high standar…
€1,11 млн
Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
€881,074
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
€5,54 млн
Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Иерусалим, Израиль
Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
€1,38 млн

Типы недвижимости в Израиле

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в Израиле

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недорогая
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