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Квартиры в Arava Tichona Regional Council, Израиль

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9 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€ 1,822,168
Пентхаус 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 1,797,207
Пентхаус 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€ 1,335,819
Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 998,448
Пентхаус 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 2,096,742
Пентхаус 4 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 5 спален
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Arava Tichona Regional Council, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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