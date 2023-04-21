Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Зала
  5. Zalaegerszegi jaras

Жильё в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Залаэгерсег
156
Залалёвё
9
Пача
1
246 объектов найдено
Дом 8 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 393,092
Дом 3 комнаты в Бак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бак, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты в Чатар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чатар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 90,039
Дом 3 комнаты в Egervar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Egervar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 50,464
Дом 2 комнаты в Бак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бак, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 35,856
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 22 м²
€ 16,467
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 138,113
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 81,009
Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 79,415
Дом 2 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,401
Дом 1 комната в Petohenye, Венгрия
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 19,655
Дом 3 комнаты в Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 79,681
Дом 2 комнаты в Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 13,280
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 81,009
Дом 3 комнаты в Kemendollar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 42,470
Квартира 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 154,049
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 74 м²
€ 71,686
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 127,463
Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 28,951
Дом 5 комнат в Csoede, Венгрия
Дом 5 комнат
Csoede, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 119,521
Дом 2 комнаты в Чатар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чатар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 26,029
Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 207,170
Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты в Gellenhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 156,706
Дом 3 комнаты в Gellenhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 180,079
Дом 2 комнаты в Gellenhaza, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 109,694

Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти