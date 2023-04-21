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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Zalaegerszegi jaras
Жильё в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Залаэгерсег
156
Залалёвё
9
Пача
1
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246 объектов найдено
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Дом 8 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 393,092
Дом 3 комнаты
Бак, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты
Чатар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 71,447
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 90,039
Дом 3 комнаты
Egervar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 159,096
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 50,464
Дом 2 комнаты
Бак, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 35,856
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
22 м²
€ 16,467
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 138,113
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 81,009
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 79,415
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,401
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 19,655
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 79,681
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 13,280
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 79,415
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 81,009
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 42,470
Квартира 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 154,049
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
74 м²
€ 71,686
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 127,463
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 28,951
Дом 5 комнат
Csoede, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 119,521
Дом 2 комнаты
Чатар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 26,029
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 207,170
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 105,975
Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 156,706
Дом 3 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 180,079
Дом 2 комнаты
Gellenhaza, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 109,694
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Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
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