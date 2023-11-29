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Жильё в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

Залаэгерсег
126
Залалёвё
8
235 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€92,161
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€144,866
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€237,028
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Дом 3 комнаты в Boncodfoelde, Венгрия
Дом 3 комнаты
Boncodfoelde, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
€250,224
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Дом 2 комнаты в Nagypali, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagypali, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€47,147
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Дом 2 комнаты в Nagykapornak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykapornak, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 115 м²
€40,624
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€70,502
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,382
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€85,178
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Дом 3 комнаты в Бечвёльдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€41,934
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Дом 3 комнаты в Almashaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Almashaza, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€66,832
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Дом 2 комнаты в Пустасентласло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пустасентласло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€52,415
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€364,302
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Квартира 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€48,748
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Дом 3 комнаты в Hotto, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hotto, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€65,260
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€84,130
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Квартира 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
€231,161
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€208,360
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€73,385
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€83,737
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€53,728
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€110,077
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Квартира 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€78,102
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Дом 2 комнаты в Залалёвё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Залалёвё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€63,741
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€152,011
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€174,812
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Дом 7 комнат в Zalaszentmihaly, Венгрия
Дом 7 комнат
Zalaszentmihaly, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты в Nemesszentandras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nemesszentandras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€82,558
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€100,089
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Типы недвижимости в Zalaegerszegi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Zalaegerszegi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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