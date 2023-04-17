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  5. Vasvari jaras

Купить недвижимость в Vasvari jaras, Венгрия

Вашвар
5
17 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 61,593
Дом 2 комнатыв Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 20,085
Дом 3 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат 40 м²
€ 5,222
Дом 6 комнатв Oszko, Венгрия
Дом 6 комнат
Oszko, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 85,427
Дом 2 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 26,512
Дом 4 комнатыв Olaszfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 149,965
Дом 6 комнатв Вашвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Вашвар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м²
€ 131,220
Дом 2 комнатыв Oszko, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oszko, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 70,966
Дом 3 комнатыв Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 26,512
Дом 4 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 72,305
Дом 2 комнатыв Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 56,237
Дом 4 комнатыв Petomihalyfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Petomihalyfa, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 73,644
Дом 4 комнатыв Olaszfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 174,067
Дом 3 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат 48 м²
€ 17,674
Дом 4 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 62,932
Дом 2 комнатыв Berbaltavar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 22,763
Дом 3 ванныхв Вашвар, Венгрия
Дом 3 ванных
Вашвар, Венгрия
3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 367,789
Luxury family house on Vasvár, with a wonderful panorama

Параметры недвижимости в Vasvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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