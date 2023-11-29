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Жильё в Vasvari jaras, Венгрия

Вашвар
5
22 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Дьёрвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёрвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€46,067
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Дом 4 комнаты в Andrasfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Andrasfa, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€132,354
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Дом 2 комнаты в Csehimindszent, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csehimindszent, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты в Csipkerek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csipkerek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€56,349
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Дом 4 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты в Гершекарат, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гершекарат, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€51,893
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Дом 5 комнат в Вашвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€152,011
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Дом 5 комнат в Olaszfa, Венгрия
Дом 5 комнат
Olaszfa, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€159,271
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Дом 3 комнаты в Рабахидвег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рабахидвег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€36,430
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Дом 3 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€91,731
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Дом 2 комнаты в Oszko, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oszko, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 30 м²
На продажу выставлен оригинальный саманный дом из Ошко, построенный в 1901 году, который до …
€23,705
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Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€48,486
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Дом 1 комната в Вашвар, Венгрия
Дом 1 комната
Вашвар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€49,770
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Дом 4 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 50 м²
Предлагаю на продажу в Бербальтаваре, в тихой долине в горной местности, недвижимость площад…
€7,770
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Дом 3 комнаты в Mikosszeplak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Mikosszeplak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€60,291
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Дом 3 комнаты в Mikosszeplak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Mikosszeplak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€55,313
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Дом 4 комнаты в Olaszfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€131,433
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Дом 2 комнаты в Alsoujlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Alsoujlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€65,822
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Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€55,038
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Дом 4 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€52,679
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Дом 2 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€14,487
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Типы недвижимости в Vasvari jaras

дома

Параметры недвижимости в Vasvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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