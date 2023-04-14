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Купить коттедж в медье Ваш, Венгрия

Sarvari jaras
4
Шарвар
3
Celldoemoelki jaras
1
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5 объектов найдено
Коттедж 3 ванныхв Bo, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bo, Венгрия
3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 149,240
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 240,850
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 171,970
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Коттедж 2 ванныхв Kissomlyo, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Kissomlyo, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 250,263
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…
Коттедж 4 ванныхв Шарвар, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат 274 м² Количество этажей 2
€ 204,343
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…

Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

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