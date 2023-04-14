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Купить недвижимость в Сомбатхей, Венгрия

139 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 81,584
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 128,127
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 68,210
Квартира 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 173,600
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 200,617
Квартира 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 187,215
Дом 7 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 238,065
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 147,092
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 109,644
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 32,099
Вилла 18 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат 560 м² 2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Дом 6 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м²
€ 173,600
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 179,217
Квартира 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 97,633
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 232,448
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 105,926
Квартира 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 77,304
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м²
€ 371,809
Дом 5 комнатв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 184,567
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 61,121
Дом 2 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 62,860
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 164,666
Дом 4 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 136,606
Дом 1 комнатав Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 37,181
Квартира 3 комнатыв Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 128,127

Параметры недвижимости в Сомбатхей, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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