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Szombathelyi jaras
Купить недвижимость в Сомбатхей, Венгрия
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139 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,584
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 73,559
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 128,127
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 68,210
Квартира 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 173,600
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
€ 200,617
Квартира 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 187,215
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 238,065
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 147,092
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 109,644
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 32,099
Вилла 18 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
18 Количество комнат
560 м²
2 Этаж
€ 487,500
Объект расположен в самом центре города Сомбатхей недалеко от австрийской границы. Площадь…
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
160 м²
€ 173,600
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 179,217
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 97,633
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 232,448
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 69,280
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 105,926
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 77,304
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
149 м²
€ 371,809
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 184,567
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 61,121
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 62,860
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 164,666
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 136,606
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 37,181
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 128,127
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