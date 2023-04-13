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Купить дом в Южно-Задунайский край, Венгрия

Fonyodi jaras
148
Marcali jaras
110
Шиклошский яраш
69
Szekszardi jaras
56
Kaposvari jaras
45
Чургоский яраш
43
Мохачский яраш
42
Paksi jaras
41
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1 338 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 249,491
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 48,816
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 145,207
Дом 12 комнатв Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат 12 ванных комнат 430 м²
€ 462,021
Дом 6 комнатв Батасек, Венгрия
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 154,447
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 100,298
Дом 4 комнатыв Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 64,683
Дом 4 комнатыв Bogyiszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 73,923
Дом 5 комнатв Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 194 м²
€ 199,329
Дом 3 комнатыв Саланта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 96,364
Дом 1 комнатав Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 105,341
Дом 9 комнатв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 300,973
Дом 3 комнатыв Печварад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 26,137
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 57,819
Дом 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 40 м²
€ 72,603
Дом 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 210,945
Дом 7 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 237,347
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 110,885
Дом 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 525,384
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м²
€ 580,562
Дом 3 комнатыв Себень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Себень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 19,801
Дом 3 комнатыв Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 65,739
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 65,739
Дом 2 комнатыв Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 47,496
Дом 5 комнатв Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 1,042,847
Дом 3 комнатыв Сентлёринц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 62,043
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 237,347

Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия

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