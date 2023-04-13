Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
Дома
Купить дом в Южно-Задунайский край, Венгрия
Fonyodi jaras
148
Marcali jaras
110
Шиклошский яраш
69
Szekszardi jaras
56
Kaposvari jaras
45
Чургоский яраш
43
Мохачский яраш
42
Paksi jaras
41
Замарди
35
Сексард
35
Марцали
33
Балатонглар
32
Komloi jaras
30
Харкань
29
Фоньод
26
Balatonlelle
24
Комло
19
Пакш
18
Kozarmisleny
17
Tamasi jaras
17
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
1 338 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 249,491
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 48,816
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
€ 145,207
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12 Количество комнат
12 ванных комнат
430 м²
€ 462,021
Дом 6 комнат
Батасек, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 154,447
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 100,298
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 64,683
Дом 4 комнаты
Bogyiszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 73,923
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
194 м²
€ 199,329
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 96,364
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 105,341
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 300,973
Дом 3 комнаты
Печварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 26,137
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 57,819
Дом 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат
40 м²
€ 72,603
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 210,945
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 237,347
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 110,885
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 525,384
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
500 м²
€ 580,562
Дом 3 комнаты
Себень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 19,801
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 65,739
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 65,739
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 47,496
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,042,847
Дом 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 62,043
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 237,347
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Южно-Задунайский край, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты