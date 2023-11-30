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Realting.com
Венгрия
Жилая
Южно-Задунайский край
Жильё в Южно-Задунайский край, Венгрия
Tolnai jaras
13
Фоньод
12
Тольна
11
Bolyi jaras
10
Замарди
10
Шиклош
10
Kaposvari jaras
9
Балатонглар
9
Балатонсарсо
9
Харкань
9
Balatonlelle
8
Szigetvari jaras
8
Шейеский яраш
7
Bonyhadi jaras
6
Tamasi jaras
6
Мохач
6
Сигетвар
6
Szentlorinci jaras
5
Бой
5
Tabi jaras
4
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766 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2
1
33 м²
€92,283
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€113,701
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Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7
5
654 м²
€1,69 млн
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Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
8
3
180 м²
€369,926
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Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
98 м²
€243,004
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Дом 2 комнаты
Ланьчок, Венгрия
2
2
85 м²
€87,259
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Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6
2
195 м²
€235,335
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Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1
1
17 м²
€31,202
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Дом 4 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
4
1
80 м²
€39,637
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Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3
1
75 м²
€73,774
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
59 м²
€81,971
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Квартира 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
4
300 м²
€118,725
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Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
50 м²
€50,240
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Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
6
2
176 м²
€396,633
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Дом 3 комнаты
Беременд, Венгрия
3
1
83 м²
€105,504
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Дом 1 комната
Веменд, Венгрия
1
152 м²
€19,805
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Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
2
61 м²
€49,976
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Дом 4 комнаты
Саланта, Венгрия
4
1
120 м²
€89,903
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€76,153
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€71,129
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Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
2
1
50 м²
€73,774
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Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
5
2
150 м²
€55,529
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Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€105,504
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€73,774
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Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5
1
167 м²
€184,831
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Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
4
1
200 м²
€317,306
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
53 м²
€145,168
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
96 м²
€199,903
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Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
6
2
150 м²
€343,748
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Дом 3 комнаты
Palotabozsok, Венгрия
3
1
141 м²
€26,178
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