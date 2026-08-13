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Жилье в Южно-Задунайском крае, Венгрия

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1 объект найдено
Дом в Фоньод, Венгрия
Дом
Фоньод, Венгрия
В Фониод, одном из самых живописных мест на южном берегу озера Балатон, недалеко от холма Си…
$404,060
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Южно-Задунайском крае, Венгрия

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