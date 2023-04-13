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Купить коттедж в медье Шомодь, Венгрия

Fonyodi jaras
1
Kaposvari jaras
1
Siofoki jaras
1
Капошвар
1
Шиофок
1
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 3 ванныхв Шиофок, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Шиофок, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 137,530
Избегайте шума города!Продается конный пансионат на окраине города Шиофок.В отеле есть 8 ком…
Коттедж 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 275,519
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
Коттеджв Карад, Венгрия
Коттедж
Карад, Венгрия
2 435 м² Количество этажей 1
€ 126,280
С полуденного побережья Балатона. 17 км особняк, состоящий в части под охраной исторических …

Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия

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