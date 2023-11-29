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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Шомодь
Жильё в медье Шомодь, Венгрия
Siofoki jaras
171
Шиофок
86
Fonyodi jaras
68
Marcali jaras
61
Марцали
24
Чургоский яраш
24
Balatonlelle
15
Замарди
14
Kaposvari jaras
12
Чурго
11
Балатонглар
10
Балатонсарсо
9
Фоньод
9
Барчский яраш
6
Tabi jaras
5
Барч
5
Капошвар
3
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349 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
85 м²
€373,336
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
87 м²
€367,697
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
72 м²
€340,738
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
84 м²
€366,281
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
70 м²
€272,974
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€196,686
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
41 м²
€149,219
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Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4
1
91 м²
€110,144
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
46 м²
€151,841
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Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2
1
74 м²
€154,726
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Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
10
3
385 м²
€393,109
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Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4
1
67 м²
€65,562
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Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
5
2
84 м²
€196,686
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Дом 6 комнат
Inke, Венгрия
6
1
138 м²
€94,409
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
48 м²
€212,421
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Дом 3 комнаты
Somogyvamos, Венгрия
3
80 м²
€65,562
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Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
2
1
85 м²
€57,170
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Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
2
45 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
4
1
61 м²
€143,974
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Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
1
25 м²
€12,850
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Дом 3 комнаты
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
3
1
120 м²
€99,392
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Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2
1
53 м²
€61,628
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Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
13
4
350 м²
€495,648
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Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1
1
33 м²
€82,608
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
110 м²
€332,530
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Дом 7 комнат
Балатонвилагош, Венгрия
7
3
165 м²
€839,192
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Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
3
2
233 м²
€118,011
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Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
4
1
94 м²
€275,360
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Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
4
1
94 м²
€275,360
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Типы недвижимости в медье Шомодь
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия
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