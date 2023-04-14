Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kecskemeti jaras
Коттеджи
Купить коттедж в Kecskemeti jaras, Венгрия
Лайошмиже
5
Кечкемет
2
Керекедьхаза
1
Коттедж
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 2
€ 104,750
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
Коттедж 1 ванная
Jakabszallas, Венгрия
1 ванных комнат
62 м²
Количество этажей 1
€ 113,437
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
Коттедж 7 ванных
Helvecia, Венгрия
7 ванных комнат
640 м²
Количество этажей 2
€ 412,497
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
Коттедж 6 ванных
Керекедьхаза, Венгрия
6 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 454,607
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 149,010
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Коттедж 3 ванных
Ладаньбене, Венгрия
3 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 114,800
На Ladánybene предлагают на продажу его 1770 нм фермы вывезены, и 9739 нм пастбища принадлеж…
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 275,290
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат
1 043 м²
Количество этажей 1
€ 413,279
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 195,160
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Коттедж 1 ванная
Fueloepjakab, Венгрия
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 1
€ 89,544
Выдающаяся возможность! Нм и 55 нм жилого и хозяйственного - коммивояжер, 3 га, площадь ферм…
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 321,439
ФЕРМА ГОНЩИКА РЯДОМ С KECSKEMÉT ДЛЯ ПРОДАЖИ! Романтическое настроение венгерской равнины ег…
Коттедж 5 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 ванных комнат
1 526 м²
Количество этажей 2
€ 803,598
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…
Коттедж 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 1
€ 126,280
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
Коттедж 3 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 528,079
Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…
Коттедж 1 ванная
Ладаньбене, Венгрия
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 114,800
*** Igazi rezidencia *** Особняк был основан по соседству 1840 года! В окрестностях парк…
Коттедж
Ладаньбене, Венгрия
2 000 м²
Количество этажей 1
€ 126,280
Ферма общей площадью 148.000 м2 продается на Ladánybene внешней площади, на которой занимает…
Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты