Купить коттедж в Kecskemeti jaras, Венгрия

Коттедж 1 ванная Jakabszallas, Венгрия 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1

€ 113,437

Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…