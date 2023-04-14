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Купить коттедж в Kecskemeti jaras, Венгрия

Лайошмиже
5
Кечкемет
2
Керекедьхаза
1
Коттедж В архив
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16 объектов найдено
Коттедж 2 ванныхв Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 104,750
10 km from Kecskemét In Ballószög, a homestead of German owners, for sale with full equipmen…
Коттедж 1 ваннаяв Jakabszallas, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Jakabszallas, Венгрия
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 1
€ 113,437
Продается недалеко от Кечкемета в Якабссалласе, в 2 км от аэропорта РЕАЛОЛЮТ УЧИТЕЛЕЙ, ИТОГО…
Коттедж 7 ванныхв Helvecia, Венгрия
Коттедж 7 ванных
Helvecia, Венгрия
7 ванных комнат 640 м² Количество этажей 2
€ 412,497
От Kecskemét почти 10 км, продавец подходит для сельского туризма, лошадь держится превосход…
Коттедж 6 ванныхв Керекедьхаза, Венгрия
Коттедж 6 ванных
Керекедьхаза, Венгрия
6 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 454,607
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 149,010
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Коттедж 3 ванныхв Ладаньбене, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Ладаньбене, Венгрия
3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 114,800
На Ladánybene предлагают на продажу его 1770 нм фермы вывезены, и 9739 нм пастбища принадлеж…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 275,290
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 1 043 м² Количество этажей 1
€ 413,279
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 195,160
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Коттедж 1 ваннаяв Fueloepjakab, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Fueloepjakab, Венгрия
1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 1
€ 89,544
Выдающаяся возможность! Нм и 55 нм жилого и хозяйственного - коммивояжер, 3 га, площадь ферм…
Коттедж 2 ванныхв Баллосэг, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Баллосэг, Венгрия
2 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 321,439
ФЕРМА ГОНЩИКА РЯДОМ С KECSKEMÉT ДЛЯ ПРОДАЖИ! Романтическое настроение венгерской равнины ег…
Коттедж 5 ванныхв Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 5 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 ванных комнат 1 526 м² Количество этажей 2
€ 803,598
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…
Коттедж 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 126,280
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
Коттедж 3 ванныхв Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 528,079
Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…
Коттедж 1 ваннаяв Ладаньбене, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ладаньбене, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 114,800
*** Igazi rezidencia *** Особняк был основан по соседству 1840 года! В окрестностях парк…
Коттеджв Ладаньбене, Венгрия
Коттедж
Ладаньбене, Венгрия
2 000 м² Количество этажей 1
€ 126,280
Ферма общей площадью 148.000 м2 продается на Ladánybene внешней площади, на которой занимает…

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

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