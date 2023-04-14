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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Купить недвижимость в медье Хевеш, Венгрия
Egri jaras
48
Эгер
35
Gyoengyoesi jaras
31
Fuezesabonyi jaras
20
Hatvani jaras
17
Hevesi jaras
16
Дьёндьёш
15
Petervasarai jaras
13
Хатван
7
Хевеш
4
Belapatfalvai jaras
3
Лёринци
2
Фюзешабонь
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148 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 72,222
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 140,432
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 38,786
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,786
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 131,069
Квартира 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 84,259
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 155,117
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 143,106
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 24,876
Дом 3 комнаты
Atkar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 58,580
Дом 2 комнаты
Матрадеречке, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 38,786
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 85,596
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 64,197
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат
7 ванных комнат
444 м²
€ 802,466
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 23,806
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 60,185
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 106,995
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 2 комнаты
Апц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 55,905
Дом 3 комнаты
Szucs, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
155 м²
€ 39,856
Эгерчсехи, в 100 метрах от центра на улице Эгри, двухпоколенный двухквартирный дом площадью …
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 37,448
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 57,510
Дом 4 комнаты
Херед, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 139,094
Дом 2 комнаты
Paradsasvar, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 120,102
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 66,605
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
1 Количество комнат
16 м²
€ 7,891
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 78,909
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 102,983
Дом 6 комнат
Демьен, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 205,966
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 61,255
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Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия
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