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Жильё в медье Хевеш, Венгрия

Egri jaras
30
Fuezesabonyi jaras
28
Эгер
24
Gyoengyoesi jaras
20
Hevesi jaras
18
Hatvani jaras
12
Petervasarai jaras
10
Дьёндьёш
7
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120 объектов найдено
Дом 10 комнат в Paradsasvar, Венгрия
Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
€464,527
в месяц
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Дом 5 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
€277,133
в месяц
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Дом 9 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 210 м²
€356,314
в месяц
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Дом 3 комнаты в Vamosgyoerk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosgyoerk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€65,720
в месяц
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Дом 3 комнаты в Kerecsend, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerecsend, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€65,984
в месяц
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Дом 6 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
An exceptionally spacious semi-detached house awaits its new owner in one of Gyöngyös' most …
€155,722
в месяц
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Дом 9 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 9 комнат
Matraszentimre, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
For Sale in Mátraszentimre - Excellent Condition 8-Room House on the Edge of the Forest Qui…
€393,265
в месяц
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€131,704
в месяц
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Дом 2 комнаты в Visznek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Visznek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€34,048
в месяц
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Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€128,801
в месяц
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Дом 3 комнаты в Речк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Речк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A family house of 90 sqm, 2 rooms + living room + dining room on a plot of 308 sqm is for sa…
€50,121
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€31,936
в месяц
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Дом 1 комната в Шаруд, Венгрия
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€42,758
в месяц
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Дом 3 комнаты в Надьреде, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьреде, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
For sale in the enchanting street of Nagyréde, just 10 minutes away from the M3 motorway, is…
€122,704
в месяц
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Дом 6 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 6 комнат
Matraszentimre, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€250,475
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€115,868
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
в месяц
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
в месяц
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Gas convector, 55 square meters, Large dining-kitchen, Perfect space utilization…
€60,441
в месяц
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Квартира 1 комната в Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€39,590
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€234,903
в месяц
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Дом 7 комнат в Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 191 м²
€395,904
в месяц
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Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€71,527
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€69,415
в месяц
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Дом 3 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€60,045
в месяц
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Дом 6 комнат в Матрадеречке, Венгрия
Дом 6 комнат
Матрадеречке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€123,786
в месяц
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Дом 6 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€163,376
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€70,471
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хатван, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€117,715
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€93,169
в месяц
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Типы недвижимости в медье Хевеш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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