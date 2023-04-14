Купить недвижимость в Дьёр, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
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251 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 96,296
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат
14 ванных комнат
280 м²
€ 374,484
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 160,226
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 331,686
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 117,428
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 115,020
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 76,234
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 143,909
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 238,065
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 116,358
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
€ 575,101
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 93,059
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,946
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 141,502
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 98,703
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
49 м²
€ 93,354
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
236 м²
€ 502,879
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
87 м²
€ 81,584
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
60 м²
€ 164,506
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 77,304
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
156 м²
€ 155,143
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат
53 м²
€ 82,895
Квартира 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат
130 м²
€ 205,966
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат
59 м²
€ 131,043
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат
45 м²
€ 77,304
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
103 м²
€ 213,964
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Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия
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