Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Дьёр-Мошон-Шопрон
  5. Gyori jaras

Купить недвижимость в Дьёр, Венгрия

251 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 96,296
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 374,484
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 160,226
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 331,686
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 117,428
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 69,280
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 115,020
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 76,234
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 143,909
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 238,065
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 116,358
Дом 6 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Gyori jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м²
€ 575,101
Дьёр - волшебный город, где любители тишины могут найти дом своей мечты. Этот недавно постро…
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 93,059
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 90,946
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,728
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 141,502
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 98,703
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 49 м²
€ 93,354
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 236 м²
€ 502,879
Дом 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 87 м²
€ 81,584
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 60 м²
€ 164,506
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 77,304
Дом 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 156 м²
€ 155,143
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 78,909
Квартира 2 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
2 Количество комнат 53 м²
€ 82,895
Квартира 5 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
5 Количество комнат 130 м²
€ 205,966
Квартира 3 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
3 Количество комнат 59 м²
€ 131,043
Квартира 1 комнатав Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
1 Количество комнат 45 м²
€ 77,304
Квартира 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 103 м²
€ 213,964

Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти