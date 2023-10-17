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Квартиры в медье Фейер, Венгрия

Szekesfehervari jaras
116
Секешфехервар
113
Gardonyi jaras
112
Гардонь
98
Bicskei jaras
29
Dunaujvarosi jaras
29
Дунауйварош
28
Бичке
25
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292 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€58,197
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€164,319
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€53,728
Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€43,445
Квартира 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€133,420
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€79,692
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€82,806
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€94,345
Квартира 3 комнаты в Этьек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Этьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€136,247
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€89,795
Квартира 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€53,728
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€153,985
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€114,894
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€74,550
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€67,095
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€86,119
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€135,854
Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€101,543
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€111,271
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
€78,925
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€72,197
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€123,951
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 84 м²
€193,819
Квартира 4 комнаты в Lajoskomarom, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Lajoskomarom, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
€56,671
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€73,232
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€126,538
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€77,605
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
€511,571
Квартира 2 комнаты в Мор, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мор, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€74,293
Квартира 2 комнаты в Адонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Адонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€46,553

Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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