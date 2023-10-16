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Квартиры в Erdi jaras, Венгрия

Эрд
77
Саэхаломбатта
18
Тёрёкбалинт
5
Diosd
3
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104 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Эрд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€402,252
Квартира 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€70,910
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€91,538
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€190,812
Квартира 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
A family nest with special features awaits its new residents in a popular part of Törökbálin…
€207,572
Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€67,042
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€172,504
Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€84,834
Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
€684,602
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€508,359
Квартира 1 комната в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€69,363
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
€508,359
Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€180,472
Квартира 1 комната в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€67,016
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€151,876
Квартира 3 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€110,619
Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€86,381
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€154,454
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€141,562
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€136,405
Квартира 1 комната в Эрд, Венгрия
Квартира 1 комната
Эрд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€89,991
Квартира 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€180,240
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€36,100
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€128,669
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€118,355
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€257,596
Квартира 2 комнаты в Diosd, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€102,884
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€218,918
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€193,390
Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
В идеальной обстановке, в отличном состоянии, стильно и со вкусом обставленные апартаменты н…
€221,496

Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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