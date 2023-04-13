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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Квартиры
Купить квартиру в Debreceni jaras, Венгрия
Дебрецен
362
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362 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 88,138
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 90,275
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 80,126
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 113,511
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 191,634
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 86,803
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 93,453
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 341,869
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 94,815
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 130,605
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 68,641
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 112,977
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 103,896
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 102,828
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 85,200
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 103,095
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 181,351
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 210,998
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 125,503
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 93,213
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 101,492
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 116,182
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 103,896
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 100,157
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 165,326
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 105,766
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 93,747
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 77,188
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 114,847
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 167,997
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Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия
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