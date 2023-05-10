Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Веспрем
  5. Balatonfueredi jaras
  6. Балатонфюред

Жильё в Балатонфюред, Венгрия

101 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 242,029
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 166,917
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€ 794,201
Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 142,418
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 86,151
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 565,363
Дом 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 804,970
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 153,456
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 802,277
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 1,076,613
Дом 8 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 8 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
€ 452,291
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 177,686
Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 323,065
Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
€ 977,271
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€ 592,285
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 530,365
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 357,794
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 355,371
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
€ 1,493,905
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 648,822
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
€ 489,982
Дом в Балатонфюред, Венгрия
Дом
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 78 м²
€ 0
Квартира 5 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 5 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
€ 379,601
Квартира 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 371,524
Квартира 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 395,754
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€ 1,100,000
Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 511,250
Дом 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€ 376,640
Квартира 2 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 126,264
Квартира 4 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 301,258
Realting.com
Перейти