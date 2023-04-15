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Купить недвижимость в Окситания, Франция

Тарб
14
Carcassonne
8
Сен-Годенс
8
Bagneres-de-Luchon
6
Тулуза
6
Balma
5
Баньер-де-Бигор
4
Nimes
2
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94 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Juilles, Франция
Квартира 5 спален
Juilles, Франция
10 Количество комнат 438 м²
Цена по запросу
Вилла 8 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 8 спален
Mas-des-Cours, Франция
12 Количество комнат 405 м²
Цена по запросу
Замок 7 спаленв Valence-sur-Baise, Франция
Замок 7 спален
Valence-sur-Baise, Франция
12 Количество комнат 550 м²
Цена по запросу
Старый охотничий дом 16-го века с гостевым домом и хозяйственными постройками Старое охотн…
Дом 3 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Дом 3 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
5 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
3 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Вилла 7 спаленв Mas-des-Cours, Франция
Вилла 7 спален
Mas-des-Cours, Франция
10 Количество комнат 360 м²
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Castelnau-Riviere-Basse, Франция
Дом 7 спален
Castelnau-Riviere-Basse, Франция
6 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спаленв Тарб, Франция
Вилла 5 спален
Тарб, Франция
9 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 5 спален
Lacassagne, Франция
7 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
В 15 минутах к северу от центра города Тарб, вы будете очарованы этим особняком 19-го века п…
Дом 8 спаленв Lacassagne, Франция
Дом 8 спален
Lacassagne, Франция
12 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
В непосредственной близости от Тарба, очаровательный дом площадью 350 м², который имеет три …
Виллав Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
220 м²
€ 1,350,000
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
Виллав Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
3 100 м²
€ 1,490,000
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
Квартира 2 спальнив Lacassagne, Франция
Квартира 2 спальни
Lacassagne, Франция
3 Количество комнат 50 м²
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 243,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 38 м²
€ 265,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 409,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 73 м²
€ 399,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 5 комнатв Монпелье, Франция
Квартира 5 комнат
Монпелье, Франция
5 Количество комнат 107 м²
€ 689,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Saint-Mamet, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Mamet, Франция
2 Количество комнат 31 м²
Цена по запросу
Рядом с Баньер-де-Люшон в красивой, ухоженной резиденции, очаровательная квартира 31 м² с од…
Квартира 2 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 2 комнаты
Монпелье, Франция
2 Количество комнат 55 м²
€ 319,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
Дом 4 спальнив Ланнмезан, Франция
Дом 4 спальни
Ланнмезан, Франция
8 Количество комнат 192 м²
Цена по запросу
Дом 5 спаленв Beyrede-Jumet, Франция
Дом 5 спален
Beyrede-Jumet, Франция
10 Количество комнат 264 м²
Цена по запросу
В 5 минутах от Баньер-де-Бигор, посреди исключительной среды с прекрасной панорамой, находит…
Квартира 3 комнатыв Монпелье, Франция
Квартира 3 комнаты
Монпелье, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 374,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новый жилой комплекс So Wood будет сочетать в себе все уд…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 61 м²
€ 270,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 66 м²
€ 315,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 2 комнатыв Ош, Франция
Квартира 2 комнаты
Ош, Франция
2 Количество комнат 62 м²
€ 290,000
Sainto Vista Nichée au coeur du village de Saint-Orens-de-Gameville, la résidence Sainto Vis…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 3 комнатыв Balma, Франция
Квартира 3 комнаты
Balma, Франция
3 Количество комнат 89 м²
€ 340,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…
Квартира 2 комнатыв Balma, Франция
Квартира 2 комнаты
Balma, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 245,000
Domaine Val Rose Domaine Val Rose à Montrabé, proche de Toulouse, propose des appartements a…

Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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