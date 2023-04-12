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Купить особняк во Франции

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3 объекта найдено
Особняк 7 спаленв Приморские Альпы, Франция
Особняк 7 спален
Приморские Альпы, Франция
7 ванных комнат 1 000 м²
€ 19,000,000
Эксклюзивная величественная резиденция в стиле Belle-Époque, которая предлагает уедин…
Особняк 6 спаленв Приморские Альпы, Франция
Особняк 6 спален
Приморские Альпы, Франция
4 ванных комнат 250 м²
€ 1,440,000
Красивый особняк 1900 года полностью отремонтирован, 250 кв.м, в 10 минутах ходьбы от центра…
Особнякв Руан, Франция
Особняк
Руан, Франция
€ 800,000
Большой особняк в старинном стиле с 11 спальнями на участке площадью 3,7 гектар расположен м…

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