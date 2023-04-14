Купить замок в Иль-де-Франс, Франция

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Франция
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Париж
2
Замок
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14 объектов найдено
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Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 7,400,000
Редкое месторасположение! Очаровательный Замок конца XIXв «Belle &#…
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 4,700,000
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
Замок
Париж, Франция
1 200 м²
€ 3,700,000
Франция 50 км от Парижа Исторический замок Уника…
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 2,400,000
Франция 50 км от Парижа Элегантный замок 19 века …
Замок
Париж, Франция
600 м²
€ 2,650,000
Франция г.Париж Замок с парком 11 га Элегантный …
Замок
Париж, Франция
410 м²
€ 5,250,000
Франция г.Париж Замок рядом с заповедником Краси…
Замок
Париж, Франция
3 500 м²
€ 13,500,000
Франция г. Париж Готический замок под отель Редк…
Замок
Париж, Франция
5 000 м²
€ 10,000,000
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элеган…
Замок
Париж, Франция
4 200 м²
€ 4,900,000
Франция г. Париж Замок 19 века под отель Замок к…
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 2,910,000
Франция г. Париж Замок 18 века под отель Элегант…
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 6,800,000
Франция Замок в 40 мин от Парижа Исторический замок …
Замок 5 спален
Париж, Франция
9 Количество комнат
450 м²
€ 950,000
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
Замок 37 спален
Париж, Франция
3 000 м²
€ 6,490,000
Элегантный особняк с видом на Сену находится в городке Сена и Марн, в 50 км от Парижа. Станц…
Замок 13 спален
Париж, Франция
1 500 м²
€ 5,980,000
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…
Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция
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