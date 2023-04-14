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Купить замок в Иль-де-Франс, Франция

Париж
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14 объектов найдено
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 7,400,000
Редкое месторасположение! &nbsp;&nbsp; Очаровательный Замок конца XIXв «Belle &#…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 4,700,000
Франция Пригород Парижа, г. Фонтенбло Элегантный замок конца XVIII в. …
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
1 200 м²
€ 3,700,000
Франция 50 км от Парижа &nbsp; Исторический замок &nbsp; Уника…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 2,400,000
Франция 50 км от Парижа &nbsp; Элегантный замок 19 века &nbsp; …
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
600 м²
€ 2,650,000
Франция г.Париж &nbsp; Замок с парком 11 га &nbsp; Элегантный …
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
410 м²
€ 5,250,000
Франция г.Париж &nbsp; Замок рядом с заповедником &nbsp; Краси…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
3 500 м²
€ 13,500,000
Франция г. Париж &nbsp; Готический замок под отель &nbsp; Редк…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
5 000 м²
€ 10,000,000
Франция г. Париж &nbsp; Замок 18 века под отель &nbsp; Элеган…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
4 200 м²
€ 4,900,000
Франция г. Париж &nbsp; Замок 19 века под отель &nbsp; Замок к…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
900 м²
€ 2,910,000
Франция г. Париж &nbsp; Замок 18 века под отель &nbsp; Элегант…
Замокв Париж, Франция
Замок
Париж, Франция
800 м²
€ 6,800,000
Франция &nbsp; Замок в 40 мин от Парижа &nbsp; Исторический замок …
Замок 5 спаленв Париж, Франция
Замок 5 спален
Париж, Франция
9 Количество комнат 450 м²
€ 950,000
Замок начала XIX века с подогреваемым бассейном в 80 км от Парижа. 9 комнат, из них 5 спа…
Замок 37 спаленв Париж, Франция
Замок 37 спален
Париж, Франция
3 000 м²
€ 6,490,000
Элегантный особняк с видом на Сену находится в городке Сена и Марн, в 50 км от Парижа. Станц…
Замок 13 спаленв Париж, Франция
Замок 13 спален
Париж, Франция
1 500 м²
€ 5,980,000
Исключительный особняк расположен в самом сердце регионального природного парка Гатинай, в 4…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитное
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