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Купить квартиру в Caen, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Caen, Франция
Квартира 2 комнаты
Caen, Франция
2 Количество комнат 46 м²
€ 200,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
Квартира 3 комнатыв Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 253,000
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…

Параметры недвижимости в Caen, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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