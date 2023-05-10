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Realting.com
Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Южной Финляндии
Жильё в Уусимаа, Финляндия
Helsinki sub-region
110
Вантаа
41
Porvoon seutukunta
34
Порвоо
29
Хельсинки
28
Loviisan seutukunta
8
Эспоо
7
Ярвенпяа
7
Raseborg Sub-Region
5
Ловийса
5
Туусула
5
Сипоо
3
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157 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Herrala, Финляндия
1
1
31 м²
1/3
€ 72,500
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3
1
71 м²
1/2
€ 228,000
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
1
1
34 м²
3/6
€ 59,000
Квартира 4 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
5
1
118 м²
4/4
€ 689,000
Квартира 2 спальни
Ярвенпяа, Финляндия
3
1
84 м²
1/2
€ 198,000
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2
1
59 м²
1/3
€ 284,000
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4
1
81 м²
3/5
€ 415,000
Квартира 1 спальня
Kaskela, Финляндия
2
1
45 м²
2/5
€ 164,000
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2
1
46 м²
4/6
€ 369,000
Дом 3 спальни
Maeaerlahti, Финляндия
4
1
117 м²
1/1
€ 165,000
Квартира 2 спальни
Порвоо, Финляндия
3
1
73 м²
6/7
€ 159,000
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2
1
48 м²
2/4
€ 209,000
Дом 4 спальни
Kaskela, Финляндия
5
1
124 м²
1/1
€ 598,000
Квартира 2 спальни
Керава, Финляндия
3
1
80 м²
1/1
€ 159,000
Квартира
Фискарс, Финляндия
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Ярвенпяа, Финляндия
3
1
71 м²
1/3
€ 163,000
Квартира 1 спальня
Ловийса, Финляндия
3
1
94 м²
1/2
€ 155,000
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1
1
31 м²
7/7
€ 128,000
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3
1
127 м²
1/6
€ 350,000
Квартира 3 спальни
Voutila, Финляндия
4
1
101 м²
1/2
€ 219,500
Квартира 3 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
4
1
98 м²
2/3
€ 289,000
Квартира 1 спальня
Ярвенпяа, Финляндия
1
1
36 м²
5/7
€ 99,000
Квартира 3 спальни
Tuupakka, Финляндия
4
1
85 м²
1/2
€ 398,000
Квартира 1 спальня
Helsinki sub-region, Финляндия
2
1
34 м²
2/7
€ 162,000
Квартира 1 комната
Helsinki sub-region, Финляндия
1
1
22 м²
2/3
€ 165,000
Квартира 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
3
1
98 м²
1/1
€ 359,000
Квартира 1 спальня
Туусула, Финляндия
2
1
60 м²
3/3
€ 119,000
Дом 3 спальни
Порвоо, Финляндия
4
1
139 м²
1/2
€ 549,000
Квартира 3 спальни
Hamari, Финляндия
5
2
124 м²
1/2
€ 269,000
Квартира 3 спальни
Imppalanmaeki, Финляндия
3
1
75 м²
5/6
€ 159,000
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Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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