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Жильё в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Turun seutukunta
24
Турку
11
Salon seutukunta
8
Сомеро
5
Vakka-Suomen seutukunta
4
Райсио
4
Тарвасйоки
4
Loimaan seutukunta
2
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39 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 103,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
€ 30,105
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Коттедж в Romsila, Финляндия
Коттедж
Romsila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус в Пёутюя, Финляндия
Таунхаус
Пёутюя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Коттедж 1 комната в Маску, Финляндия
Коттедж 1 комната
Маску, Финляндия
1 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 159 м² 1/1 Этаж
€ 275,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/8 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 4 спальни
Райсио, Финляндия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² 1/1 Этаж
€ 398,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Тарвасйоки, Финляндия
Квартира
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 174,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/4 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Hepojoki, Финляндия
Дом 5 спален
Hepojoki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Тарвасйоки, Финляндия
Таунхаус
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальни в Каарина, Финляндия
Дом 2 спальни
Каарина, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Лоймаа, Финляндия
Квартира
Лоймаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Vinkkilae, Финляндия
Таунхаус
Vinkkilae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Коттедж 1 спальня в Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 162,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одн…
Дом 4 спальни в Nagu, Финляндия
Дом 4 спальни
Nagu, Финляндия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м² 1/2 Этаж
€ 425,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Salon seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Salon seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/1 Этаж
€ 187,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 3 спальни
Тарвасйоки, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Сауво, Финляндия
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Райсио, Финляндия
Дом 3 спальни
Райсио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 338,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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