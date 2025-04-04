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Жильё в Райсио, Финляндия

квартиры
3
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Райсио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$205,195
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Райсио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$304,378
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Райсио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$335,917
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Райсио, Финляндия
Квартира 1 комната
Райсио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$127,380
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Райсио, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$77,834
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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