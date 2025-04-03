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Жильё в Каарина, Финляндия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Каарина, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$161,409
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Каарина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$221,266
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Каарина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$206,713
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов