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Жильё в Наантали, Финляндия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Наантали, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Наантали, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
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$70,142
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 11 комнат с мебелью, в хорошем состоянии, с холодильником в Наантали, Финляндия
Вилла 11 комнат с мебелью, в хорошем состоянии, с холодильником
Наантали, Финляндия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,52 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Наантали, Финляндия
Дом 5 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$538,594
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Наантали, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Наантали, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$289,335
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Наантали, Финляндия
Квартира 1 комната
Наантали, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$21,035
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Наантали, Финляндия
Дом 5 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$350,710
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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