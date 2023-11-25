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Жильё в Ориматтила, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Ориматтила, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Ориматтила, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€145,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358407087182 irina-s.hamalainen@habita.com
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